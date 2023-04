Colmar : la difficile cohabitation d'un magasin de souvenirs et d'un restaurant

Entre les vacances scolaires et le marché de Pâques, il y a beaucoup de touristes sous les colombages du centre ville de Colmar. Du côté des commerçants, des restaurateurs, chacun veut sa part du gâteau, et cela ne va pas sans quelques chamailleries.

La mairie vient par exemple de demander à Alexandre Grosheny, propriétaire du Vieux Pignon, un commerce de souvenirs tout près du Koïfhus, de limiter la présence de ses présentoirs à cartes postales et à cigognes dans la rue, afin de laisser de la place pour la terrasse d’un restaurateur nouvellement installé.

"Partager l'espace public, OK. Mais d'une manière juste !"

Le commerçant, lui, demande un traitement équitable : "partager l'espace public, OK. Mais d'une manière juste ! Comment justifier qu'on aie supprimé 60 places de parking dans le centre-ville pour donner des terrasses amovibles à tous les restaurateurs ? On dit à une profession, allez-y, c'est open bar, on vous crée 50% de chiffre d'affaire en plus, et à d'autres, on vous enlève de l'espace. ce n'est pas normal."

"Je comprend la dimension économique, mais moi j'ai un patrimoine et l'image de la ville à défendre"

Le maire, Eric Straumann, rappelle que les règles sont les mêmes pour tous, et se dit prêt à sanctionner ce commerçant s’il n’est pas dans les clous : "Il y a un règlement d'occupation du domaine public qu'il faut appliquer. [Alexandre Grosheny] dépasse allègrement les 1m50 auxquels il a droit. J'ai lu dans la presse qu'en réduisant de 30% sa surface, il perd 250.000 euros. Ce qui veut dire que sur ce petit emplacement, il réaliserait 800.000 euros de chiffre d'affaire ! Je comprend la dimension économique, mais moi j'ai un patrimoine et l'image de la ville à défendre."