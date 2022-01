Colmar : la ville veut donner un coup d'arrêt à la multiplication des locations Airbnb

La ville de Colmar veut contrer la prolifération des locations meublées type Airbnb. Ce lundi soir en conseil municipal, elle va adopter une délibération pour limiter la croissance des locations meublées. Des locations en hausse 30% depuis 2020.

Freiner la multiplication des locations

A Colmar, la mairie a fait le compte : il y a 1.200 logements consacrés à la location dans le centre-ville. Un record de France pour une ville de 70.000 habitants, alors que le nombre d'habitants a reculé de 18 lors du dernier recensement et qu'il y a 275 logements supplémentaires.

Comme cela se fait à Strasbourg, Riquewihr, Ribeauvillé ou encore Kaysersberg, Colmar va limiter la possibilité pour les propriétaires, de multiplier les logements Airbnb.

Que des habitants puissent continuer à s'installer en centre-ville

"Ce ne sera désormais pas plus d'un logement Airbnb pour une personne physique et pas plus d'un aussi par personne morale. Ce sera aussi l'obligation de créer un logement traditionnel quand on crée un logement de tourisme," précise Eric Straumann, le maire de Colmar. "Les sanctions peuvent aller jusqu'à 50.000 euros comme par exemple à Paris," poursuit Eric Straumann .

Récemment d'ailleurs, la mairie a fermé un immeuble, qui a été totalement transformé en un lieu de location touristique. " C'est un investisseur qui a transformé 11 appartements en 11 appartements de tourisme, avec 33 couchages. Nous sommes dans la caricature de ce que peuvent représenter ces logements de tourisme. Ce sont des logements qui remplacent des logements dédiés à l'habitation et nous ne voulons plus cela," résume le maire de Colmar.

