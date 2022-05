Colmar : le tailleur de costume doit baisser le rideau, après avoir cherché pendant 15 ans un repreneur

Dans le Grand Est et en Alsace, beaucoup d'entreprises seront à reprendre dans les prochaines années. C'est le résultat d'une enquête de l'INSEE, sur l'âge des chefs d'entreprise.

Le constat est d'ailleurs plus marquant dans le Haut-Rhin que le Bas-Rhin, avec un plus grand nombre de personnes de plus de 50 ans.

Le tailleur de costume doit baisser le rideau, après avoir cherché 15 ans un preneur

Dans le secteur de l'artisanat, dans le Haut-Rhin, en 2021, sur près de 19.000 établissements, près de 5.000 étaient dirigés par des 55 ans et plus, soit près de 26%. L'enjeu de la transmission est donc très important pour le maintien du savoir-faire, des emplois et du service de proximité.

Giuseppe Bono ferme le 30 juin © Radio France - Guillaume Chhum

A Colmar, après avoir cherché un repreneur pendant 15 ans, Giuseppe Bono s'est résigné à baisser définitivement son rideau le 30 juin prochain. Ouvert depuis 1994 dans le quartier de la petite Venise, il a cherché et recherché un repreneur, mais en vain.

Service de proximité qui disparait

Il a pourtant essayé de former un jeune à son métier très pointu et qui prend beaucoup de temps, mais personne ne s'est présenté.

"La difficulté est de trouver vraiment quelqu'un du métier et pas vraiment un bricoleur. Ici la clientèle est habituée à avoir une qualité supérieure à la moyenne," explique Giuseppe Bono. L'artisan baissera part avec quelques regrets et laissera sa nombreuse clientèle orpheline. "La plupart des entreprises artisanales sont des très petites entreprises. Le chef d'entreprise et son commerce ne font qu'un. Il est toujours très difficile de remplacer quelqu'un qui est omniprésent, au four et au moulin," constate Nicolas Hauss, chargé des dossiers de transmission à la chambre des métiers de l'artisanat dans le Haut-Rhin.

C'est donc un service de proximité qui va disparaitre, dans le quartier de la petite Venise de Colmar. Les clients venaient d'Alsace, mais aussi des quatre coins de la France, jusqu'à Marseille.