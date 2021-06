Colmar : les défoulées de la ligue contre le cancer, pour aider les malades en situation de précarité

La ligue contre le cancer du Haut-Rhin organise les défoulées de la ligue ce dimanche. Comme l'année dernière, la course se fait en ligne. Ceux qui veulent courir pour la bonne cause sont les bienvenus. Les dons serviront à venir en aide aux malades en situation précaire.

Illustration course à pied

Les défoulées de la ligue contre le cancer ont lieu ce dimanche. Comme l'année dernière, à cause des conditions sanitaires, la course se fait en ligne.

Si vous souhaitez courir pour la bonne cause vous pouvez vous inscrire sur le site : le-sportif.com. La participation est de 10 euros pour les + de 15 ans et 1 euro pour les moins de 15 ans.

Une course solidaire pour venir en aide aux malades en situation précaire

"Vous pouvez vous bouger avec de la course à pied, de la marche ou encore du vélo. Le tout c'est de participer et de se montrer solidaire," souligne Mélanie Munsch, la chargée de communication à la ligue contre le cancer dans le Haut-Rhin.

La recette ira à la commission de secours de la ligue pour aider les familles en difficulté, touchées par le cancer. Pour le moment,Il y a plus de 1.500 inscrits, l'idée c'est de faire monter la cagnotte des dons.

Live sur la page Facebook de la ligue du Haut-Rhin

Un live de la ligue contre le cancer du Haut-Rhin sera visible sur la page Facebook et sera organisé depuis la place Rapp à Colmar entre 9h et 12h. Si vous voulez envoyer des vidéos et photos depuis vos courses, il suffit de mettre #defouléesdelaligue sur les réseaux sociaux.

Cette manifestation a lieu d'habitude au Parc Expo de Colmar. Depuis sa création en 2011, défoulées de la ligue ont collecté 400.000 euros reversés à la ligue et rassemblé plus de 30.000 participants pour se bouger pour la bonne cause.