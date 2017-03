A Colmar, les enfants de l’école Wickram, champions de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Pour faire prendre conscience aux élèves de Colmar du gaspillage alimentaire, la ville a lancé un concours. Il a été remporté par l'école Wickram. C'est là que les enfants ont jeté le moins de nourriture après leurs repas.

Les cantines des écoles élémentaires de Colmar ont participé à un concours pour évaluer la nourriture jetée chaque jour et faire prendre conscience aux enfants du gaspillage. La ville sert 1.500 repas par jour.

Les élèves de l'école Wickram © Radio France - Patrick Genthon

Les élèves ont pesé les aliments laissés dans leurs assiettes. Un défi leur a été lancé : réduire d’au moins 30% la quantité des aliments jetés entre la première et la dernière pesée. C’est l’école Wickram qui a le mieux réussi. Pourtant, "nous on jette, quand on aime, comme les épinards par exemple, on ne les goûte même pas !", témoigne unee élève.

Un "gaspillopain" en cadeau

Elle a remporté un « Gaspillopain » ! Un sac transparent qui permet de voir la quantité de pain gaspillée. Le support de la structure permet de transposer cette mesure en nombre de baguettes et une ardoise permet de garder la mémoire des chiffres précédemment atteints. "Le pain, il faut mieux le manger parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger", explique une petite fille.