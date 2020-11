À Colmar, les deux ans du mouvement des gilets jaunes : "De plus en plus de gens tombent dans la pauvreté."

Ils ont pour certains commencé sur ce rond-point, habillé de drapeaux et pancartes pour l'occasion. Ils étaient une petite centaine ce samedi 14 novembre, au pied de la Statue de la Liberté de Colmar. Ils réclament plus d'aides au gouvernement, alors que beaucoup d'entre-eux constatent la précarisation de plus en plus de personnes.

Les deux ans du mouvement

"On est toujours là et on ne lâchera rien", lance Alexandre, l'un des organisateurs du groupe de gilets jaunes de Colmar. En deux ans ils n'ont certes pas réussi à obtenir tout ce qu'ils demandaient, mais pour Julie, qui vient d'Horbourg-Wihr : "On a réussi à élargir nos revendications par rapport à celles du début, sur le pouvoir d'achat et la taxe carburant."

Incompréhension autour de la gestion de la crise sanitaire

"On entend parler de millions, de milliards, mais ils vont où ? Les commerçants se plaignent, le chômage partiel fait chuter les revenus et les associations caritatives sont débordées !" Alexandre le voit à Colmar : "Deux bars sont sur la sellette, au moins une coiffeuse et un artisan aussi."

Aider les commerçants

"Beaucoup de gens vivent du commerce en Alsace", explique Rose-Marie, originaire d'Eguisheim. De fait, beaucoup de gilets jaunes se mobilisent désormais pour les commerçants, comme lors du rassemblement de soutien en leur faveur, qu'ils avaient organisé la semaine dernière.