Colmar : une manifestation de soutien aux petits commerçants

"Les aides de l'Etat ne suffisent pas. Et aujourd'hui il n'y a pas d'égalité de traitement entre petits commerces et grandes surfaces", déplore Nathalie Jarka. Cette gérante d'un institut de beauté à Seppois-le-Bas a fait plus d'une heure de route pour manifester à Colmar ce samedi. Plus de 80 personnes se sont regroupées Place de la Mairie, dans le calme malgré les frustrations.

Incompréhension des mesures

Armelle gère depuis treize ans un magasin de cosmétiques bio à Ribeauvillé : "Nous, dans nos petits commerces, on peut très bien filtrer. Samedi dernier j'ai quand même ouvert, en accueillant un client à la fois. Ça s'est très bien passé et j'ai fait une journée très honorable." A quelques mètres de là, le Monoprix de la ville continue de vendre des cosmétiques.

Le retrait en magasin, pas suffisant pour vivre

"On fait du "click and collect" (réservation et retrait en magasin) pour la partie boutique de jeux de société et quelques livraisons. Ça marche plutôt bien mais ça ne remplace pas du tout ce qu'on fait d'habitude", explique Diane Tallin, gérante de l'Aliane, un café et boutique de jeux de société à Colmar.

D'autant plus que certains services comme les salons de coiffure ou d'esthétique ne peuvent proposer cette alternative. Les commerçants réclament aujourd'hui une égalité de traitement entre grandes surfaces et commerces de proximité et plus d'aides pour tenir ce second confinement.