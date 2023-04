Colmar : plusieurs maisons alsaciennes fissurées ou fragilisées, la mairie les surveille de près

A Colmar, on ne s'y trompe pas, quand on se balade dans le centre-ville, il y a beaucoup d'échafaudages, mais aussi des rues barrées. Depuis quelques semaines, trois arrêtés ont été pris par mairie pour mettre en sécurité plusieurs maisons alsaciennes fragilisées.

Surveillance des maisons alsaciennes à Colmar

Une situation surveillée de près par la mairie, même si il n'y a pas eu d'effondrement ou de risque d'effondrement. Une fragilisation due surtout à des propriétaires successifs qui n'ont pas effectué les travaux correctement.

"Ce sont surtout des rénovations qui ne sont pas réalisées dans les règles de l'art. Nous avons aussi des maisons davantage occupées qui ont été aménagées en appartement ou en gite et qui supportent des charges plus importantes. Elles sont donc fragilisées, il y a aussi parfois l'absence d'entretien régulier" précise le maire Eric Straumann.

Il y a de nombreux échafaudages dans le centre-ville de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Pour la rénovation de ces maisons alsaciennes, des aides existent pour aider à entreprendre des travaux. "Ce sont des aides qui restent toutefois marginales. Elles représentent 2 à 3% du montant total des travaux," poursuit le maire de Colmar.

Des erreurs successives, défaut d'entretien

Christian Fuchs est membre de l'association de sauvegarde des maisons alsaciennes, pour lui, cette fragilité, ce sont des erreurs faites par le passé.

"Pendant des décennies, on a réhabilité ces bâtiments et pas restauré. On y a mis des logements, on a coulé du béton sous les planchers. On a doublé les murs sans faire attention à la respiration des murs. Depuis des années et des années, on a fait plein de bêtises," analyse Christian Fuchs.

Toutefois, Colmar n'est pas le seul endroit en Alsace où les maisons alsaciennes sont fragilisées. Les amoureux des maisons alsaciennes invitent les propriétaires à en prendre soin.

