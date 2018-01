Le coup de bambou pour les riverains et les professions médicales dans le centre-ville de Colmar. Depuis le 1er janvier 2018, les habitants de l'hyper-centre doivent payer 600 euros par an pour le stationnement résidentiel, c'est 300 euros pour les médecins, infirmières et kinés. La polémique enfle.

Colmar, France

Depuis le début de l'année 2018, les riverains, les médecins, les infirmières et les kinés du centre-ville de Colmar ne digèrent pas les nouvelles règles de stationnement.

Dans ma rue, il y a des retraités, des personnes âgées et des étudiants qui ne peuvent pas sortir 600 euros par mois. A Strasbourg, le stationnement résidentiel c'est 180 euro par an" Edouard Dabrowski à l'origine de la pétition contre ces nouvelles règles

Désormais, avec la hausse du nombre de places payantes, 347 sur l'ensemble de la ville, les riverains de l'hyper-centre devront soit payer leur place à l'horodateur, soir payer 600 euros par an, pour bénéficier du stationnement résidentiel. Dur à encaisser pour Suzanne, une retraitée qui habite dans le secteur de la rue de l'Ours, où 66 nouvelles places payantes ont été installées.

"Désormais, je dois marcher un quart d'heure pour me garer plus loin. Je ne paierai pas 600 euros par an car _je ne peux pas et les 600 euros je préfère les donner à mes petits enfants_," explique la septuagénaire. Une pétition circule contre cette forte hausse , elle a pour l'instant recueillie plus de 600 signatures.

Les médecins ont installé une affichette sur leur pare-brise - Maurice Mariotte

Cette hausse est inacceptable, même si la mairie nous dit que c'est un euro par jour," le docteur Maurice Mariotte, médecin en centre-ville de Colmar

Cette grogne gagne aussi les professionnels de santé. Avant, ils pouvaient stationner gratuitement sur les places payantes du centre-ville pour effectuer leurs visites auprès de leurs patients, désormais, ils devront débourser 300 euros par an. Cela concerne environ 230 médecins, infirmières et kinés du centre-ville. Une mesure qui a du mal à passer, d'autant qu'à Strasbourg, le stationnement est gratuit pour les médecins qui font plus de 500 visites par an à domicile, soulignent les professionnels de santé de Colmar.

600 euros pour les riverains de l'hyper-centre, ce sont les tarifs étudiés par les services, ça fait 2 euros par jour, on peut étaler le paiement en quatre fois. Pour les médecins et infirmières, c'est 300 euros, c'est un euro par jour ! " Jean-Paul Sissler, l'adjoint au maire en charge du stationnement

Entrevue demandée avec Gilbert Meyer

Les riverains et les professionnels de santé espèrent voir les choses évoluer. Ils ont demandé une entrevue avec le maire, Gilbert Meyer. Mais pour l'instant leurs demandes n'ont pas abouti à un entretien.