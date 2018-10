L'association Espoir à Colmar, qui s'occupe des personnes en difficultés, vient d'ouvrir un bistrot solidaire. Objectif : que les personnes qui sont seules se rencontrent, dans un lieu convivial et chaleureux. Le bistrot solidaire est situé au 18a, rue Roesselmann.

Colmar, France

Parce qu'il y a beaucoup de personnes seules, dans le centre-ville de Colmar, l'association Espoir, qui s'occupe des personnes en difficulté, vient d'ouvrir un bistrot solidaire. C'est une toute nouvelle structure de l'association. Le but : que les personnes qui se retrouvent seules, trouvent un lieu chaleureux et convivial pour se rencontrer.

Boissons chaudes et froides à 1 euro

Ce sont les bénévoles de l'association Espoir qui sont chargés de faire l'accueil et l'encadrement. Ils servent des boissons chaudes ou froides, elles sont proposées à 1 euro. Il y a aussi le système du café suspendu, où l'on peut offrir un café à celui qui en a besoin. On peut prendre un café au comptoir, faire une belote autour d'une table, consulter internet, ou discuter sur un canapé.

Nous souhaitons accueillir les personnes touchées par l'isolement. Nous accueillons les personnes âgées, les sans-emploi, les personnes handicapées. Chacun peut faire des rencontres ici," Anita Lelièvre, chargée de mission à l'association Espoir

Anita Lelièvre (à droite ) est chargée de mission à l'association Espoir, avec une bénévole © Radio France - Guillaume Chhum

Déjà une vingtaine d'habitués

Une vingtaine d'habitués commence peu à peu à prendre possession des lieux. Il y a des retraités, mais aussi d'anciens bénéficiaires de l'association Espoir. Ici, pas de chichis, tout le monde est le bienvenu !

C'est difficile de rester chez soi tout seul, ici c'est un passe-temps. Quand on parle aux meubles, ils ne nous répondent pas," Denis fréquente le bistrot solidaire

On peut aussi consulter internet © Radio France - Guillaume Chhum

Le bistrot solidaire est ouvert les lundis et mercredis de 7 h 45 à 12 h et de 14 h à 18 h, mais aussi les mardis et jeudis après-midi.