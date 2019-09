Colmar : un établissement pénitentiaire de 120 places, après la fermeture de la maison d'arrêt

Colmar, France

C'est désormais officiel et cela a été dévoilé jeudi soir, par Gilbert Meyer, le maire.

Une structure d'accompagnement vers la sortie ouvrira ses portes d'ici 2022 à Colmar, la ville a été la dernière, parmi les 16 en France, choisie par le ministère de la justice.

Elle compensera la fermeture de la maison d'arrêt de la rue des Augustins, dont les portes fermeront dès l'ouverture de la prison de Lutterbach.

Un établissement pénitentiaire dans le secteur des anciens abattoirs

Cette structure qui accueillera 120 détenus en fin de peine ou des personnes condamnées à moins d'un an de prison, sera située rue d'Agen, sur une surface de deux hectares et près de 5.000 mètres carrés de bâtiment avec une architecture contemporaine et de qualité.

C'est sur le site des anciens abattoirs, un secteur qui accueille principalement des entreprises du secteur tertiaire. Cette structure est aussi loin des habitations, près de pôle emploi et à proximité d'un arrêt de bus du réseau TRACE.

C'est une bonne nouvelle, cela permet de maintenir la chaîne judiciaire à Colmar, dès la fermeture de la maison d'arrêt rue des Augustins ", Gilbert Meyer

L'emplacement futur de la structure d'accompagnement vers la sortie entre la rue d'Agen et la rue de la Fecht - Mairie de Colmar

L'emplacement près du quartier des maraîchers pas retenu

Au départ, Gilbert Meyer voulait accueillir une maison d'arrêt de 550 places près du très chic quartier des maraîchers, entre la rue des Maquisards et la route de Rouffach, dans le sud de Colmar.

Puis il voulait installer cette structure d'accompagnement vers la sortie toujours dans ce secteur, finalement cette option n'a pas été retenue.

Une nouvelle qui avait provoqué une levée de boucliers des habitants du secteur. Aujourd'hui, ils peuvent pousser un ouf de soulagement.