La mairie de Colmar tue trop de pigeons selon une association de défense des animaux

La ville de Colmar est pointée du doigt par l'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ) , qui défend la cause animale. Selon elle, 36 pigeons sont morts en 2022, suite à des campagnes de capture. Elle dénonce "l'utilisation de cages pour les attraper puis les placer dans un "caisson sous vide" jusqu'à ce qu'ils meurent asphyxiés".

ⓘ Publicité

Demande d'entrevue avec la mairie

Une méthode qui selon l'association PAZ provoque une mort lente et douloureuse pour l'animal. "Ce sont des méthodes que nous dénonçons. Pour les pigeons, il existe des méthodes étiques et efficaces, cela veut dire que la mairie de Colmar utilise de l'argent public pour faire souffrir des animaux, alors qu'il y a des alternatives," dénonce Amandine Sanvisens, la co-fondatrice de l'association.

"La méthode que nous utilisons se fait ailleurs. Elle ne contrevient pas aux dispositions légales. De toute façon, l'élimination est problématique en soi. Il faut que l'association prenne rendez-vous avec l'adjoint concerné. Si on peut trouver la méthode la plus efficace et sans douleur pour l'animal, nous y sommes favorable," a répondu Eric Straumann, le maire de Colmar.

De nombreux pigeons à Colmar

"Je rappelle qu'un pigeon, c'est 12 kilos d'excréments par an. On a un patrimoine ancien important en ville. Ils dégradent les maisons alsaciennes et les maisons à colombages. Nous sommes obligés de lutter contre ce phénomène pour que cette population soit régulée, comme ailleurs en France," a ajouté l'élu. Eric Straumann déplore aussi que de nombreux habitants nourrissent les pigeons et participent à leur prolifération.

Par ailleurs plusieurs autres villes du Grand Est ont été sondées et c'est donc Colmar qui est pointé du doigt. Strasbourg et Mulhouse font partie des bons élèves, en n’ayant pas recours à des méthodes cruelles, selon l'association.