Colmar : une boulangerie préfère fermer sa salle de restauration plutôt que d'appliquer le pass sanitaire

Depuis le 24 août, date du retour des vacances des propriétaires, la salle de restauration et la terrasse sont fermées à la boulangerie bio "La Cézamie", à Wintzenheim, près de Colmar. Hazaël Bonhert, l'un des trois associés, dit vouloir défendre le "bon vivre ensemble".

Défendre le "bon vivre ensemble"

"Ça m'embêtait de contrôler mes clients, tout simplement. On a voulu faire de ce lieu, un lieu de bon vivre ensemble. Catégoriser ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit parce qu'ils pensent d'une certaine façon, je trouve ça dérangeant," argumente le patron de l'enseigne. À l'entrée de la boulangerie, un panneau explicatif a été installé.

Les chaises et les tables ont été rangées depuis le 24 août © Radio France - Guillaume Chhum

Fermer la salle de restauration, c'est aussi ne pas imposer la vaccination et le test PCR pour ses salariés. " Je n'ai pas demandé à mes salariés si oui ou non ils sont vaccinés. Dans la boulangerie, on applique très strictement les gestes barrières, il n'y a eu d'ailleurs aucun cas de Covid," poursuit Hazaël Bonhert.

Le dirigeant refuse qu'on le classe comme un anti-pass sanitaire, il n'est pas non plus contre la vaccination. Il souhaite tout simplement que sa salle de restauration ne soit pas un lieu d'exclusion.

Perte de chiffre d'affaire

Depuis la fermeture de la salle et de la terrasse, la boulangerie ne fait plus de restauration sur place. Elle fait des salades ou des sandwiches à emporter. C'est donc une quarantaine de places en moins le midi. Cela fait un manque à gagner de 500 euros par jour environ, a calculé le boulanger. Il assume cette fermeture.

Une perte compensée par l'absence d'embauche de deux personnes en plus pour la salle. L'entreprise qui existe depuis 10 ans. Elle est installée depuis décembre 2020 près de Colmar, elle réalise aussi plus de marchés sur l'Alsace.