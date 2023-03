Colmar : une cagnotte pour acheter un vélo adapté à une maman d'un garçon atteint d'une maladie rare

Laëtitia la maman de Mahël et Stéphane Jordan lancent un appel aux dons

A Colmar, une cagnotte est lancée depuis quelques jours, pour financer l'achat d'un vélo électrique adapté pour une maman d'un enfant de 8 ans et demi, atteint par une maladie rare . Mahël a le syndrome Bardet-Biedl, il est scolarisé à l'école Jean-Jacques Rousseau.

Objectif atteindre 3.600 euros

Ce syndrome provoque chez lui de l'obésité, des troubles de la vue et des anomalies des pieds et des mains.

"Mahël perd la vue, c'est ce qui m'affecte beaucoup. Il a des problèmes de rein et des retards dans l'apprentissage et le langage. Il prend aussi du poids, il pèse 46 kilos et c'est difficile de le transporter tous les jours sur mon vélo classique," explique Laëtitia, la maman du petit garçon.

Laëtitia et son fils Mahël © Radio France - Guillaume Chhum

Tous les jours, Laëtitia fait 15 kilomètres pour transporter son fils à l'école, mais son vélo musculaire devient de moins en moins adapté, d'où l'appel à la solidarité qui est lancé . C'est Stéphane Jordan, vélo-taxi à Colmar qui a lancé cette idée, il croise Laëtitia tous les jours à l'école.

"Acheter un vélo électrique pour faciliter la vie de cette maman c'est l'objectif, puisque ça a un coût. J'ai activé mes neurones et mes réseaux et je veux montrer qu'à Colmar on sait être solidaire," précise Stéphane Jordan.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Cette cagnotte, c'est aussi l'occasion de parler de cette maladie rare et de donner un coup de pouce à l'association Bardet-Biedl.

"Une fois que le vélo sera acheté, nous monterons ensemble le dossier pour bénéficier des différentes aides à l'achat d'un vélo électrique et cette somme sera reversée à Association Bardet Biedl ainsi la boucle sera bouclée," poursuit Stéphane Jordan.