Colo apprenante : direction Saint-Martin-de-Bréhal pour 33 Saint-lois

Ils ont entre 7 et 12 ans et ils s'apprêtent à monter dans le car qui va les conduire à Saint-Martin-de-Bréhal. Rudy, participe à sa deuxième "colo apprenante", et le programme lui fait envie : char à voile, catamaran et pour couronner le tout, une boom sera organisée à la fin de la semaine!

Il n'y a pas que les enfants que la colo enchante. Les parents eux aussi sont ravis, et s'ils quittent leurs enfants avec un peu de d'émotion, c'est aussi avec le sourire, car ils savent que la semaine sera profitable. Le thème de la colonie pour les 10-12 ans, c'est l'écologie. "Cela va leur apprendre à préserver la planète", se réjouit une maman. Cette semaine de colo apprenante est pour la majorité des enfants présents leur seule semaine de vacances d'été loin de chez eux. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce programme organisé par l'Etat après le premier confinement. "Les colo apprenantes ciblent plus particulièrement les enfants qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville, pour pouvoir leur permettre de retrouver une vie en collectivité et de se remettre dans le bain de l'apprentissage", précise Nadine Le Broussois, la conseillère déléguée à la mairie de Saint-Lô, qui chapeaute le projet.

C'est la troisième fois que l'opération est renouvelée. La colo, qui est financée par la ville de Saint-Lô, la communauté d'agglomération et l'Etat, pourrait repartir au bord de mer pour redonner un bol d'air aux enfants. La ville aimerait continuer sur ce chemin et leur permettre de repartir pendant les vacances de la Toussaint.