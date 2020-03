Coronavirus : le colonel Guillaume Chantereau en appelle "au civisme de tous" en Savoie

Encore plus fortement mobilisés depuis les annonces de samedi, les gendarmes de Savoie doivent faire appliquer les consignes et notamment la fermeture des commerces non-essentiels. En soumettant ses personnels à une "application stricte des gestes barrières", le Colonel Chantereau appelle au civisme

Le Colonel Guillaume Chantereau était ce lundi matin l'un des invités de France Bleu Pays de Savoie, dans une émission "100% solidaire" entre 6h et 9h.

Il dirige 650 hommes et femmes gendarmes en Savoie et même 800 en ce moment en saison hivernale. 48 heures après les annonces de fermetures des commerces non-essentiels et des domaines skiables notamment, le patron des gendarmes en Savoie en appelle au civisme de tous.

Sur France Bleu Pays de Savoie ce lundi matin, le Colonel Gullaume Chantereau reconnaît que ce n'était pas évident partout de faire respecter immédiatement la consigne de fermeture.

Est-ce qu'il a été toujours facile de faire respecter ces fermetures ?

En station ce n'était pas toujours très simple car _le temps était superbe et les terrasses bondées_. Globalement, cela s'est plutôt bien passé avec des personnes compréhensives, mais parfois il a fallu être plus ferme à certains endroits.

Forcément, c'est l'impact économique de ces fermetures qui a été le plus dur à encaisser pour certains professionnels...

Effectivement, on avait aussi à faire à des patrons qui dimanche matin voulaient se voir présenter l'arrêté ministériel qui est arrivé quelques heures après les annonces du premier ministre. Une fois le document en main dimanche après-midi ce fut plus simple.

Comment ça se passe s'il y a des personnes récalcitrantes ?

Colonel Guillaume Chantereau. On est dans une _première phase de pédagogie_, on en appelle au sens civique. Je comprends bien que la saison ici en Savoie compte énormément pour l'économie, je mesure le sacrifice que ça demande mais c'est vraiment un effort de la nation qui est sollicité. On en appelle au civisme de tous.

Pouvez-vous sanctionner avec des amendes si les gens ne respectent pas ces fermetures ?

Oui, les choses sont en train d'être précisées, et on pourrait rentrer dans un volet plus contentieux et amenés à réprimer les gens qui ne respectent pas cet arrêté. Mais _j'espère que l'intelligence va s'imposer_.

Comment sont protégés les gendarmes en Savoie ?

Le chef que je suis doit assurer la protection de nos concitoyens et celle de mes personnels militaires. Dans l'esprit des gens, la gendarmerie, c'est ce qui marche quand plus rien ne marche, c'est essentiel pour moi. On l'a vu lors du passage du cyclone Irma par exemple dans les Antilles (les premières patrouilles qui sont sorties étaient des gendarmes).

Dans ce cadre là, je mets en place dans la gendarmerie de Savoie un plan de continuité de l'activité. _Cela suppose d_'appliquer très strictement les gestes barrières, la distanciation sociale aussi (laisser un mètre entre chaque personne). Donc il faut limiter les interactions entre les personnels et les unités. J'ai suspendu les formations, les réunions, les rencontres par exemple. Nous allons mettre en place des roulements dans les unités, réfléchir à un fonctionnement différent.

Ce qui fait notre force, c'est la vie en caserne. Aujourd'hui, c'est une source de fragilité de travailler et vivre au même endroit. Donc je suis mobilisé pour faire respecter très strictement ces gestes barrières.