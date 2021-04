" Colonne sèche, alarme, détection de fumée dans les combles... La cathédrale de Tours est mieux protégée"

Pour en parler, le commandant Eric Foussard était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi. Il dirige le groupement prévention et prévision des risques au SDIS d'Indre-et-Loire :

"On a déjà fait un travail de recensement sur le département d'Indre et Loire. C'est vrai qu'on a plus de 800 monuments historiques. On est en train de tous les cartographier. Pour chacun, on s'est posé la question de savoir si on était en mesure de pouvoir y accéder facilement. Par exemple, y'a-t-il des passages étroits, des passerelles qui pourraient ne pas supporter nos engins de nouvelle génération qui font plus de 13 tonnes ? Savoir aussi si on avait de l'eau. Pouvoir y accéder, c'est bien mais si on n'a pas les moyens d'éteindre les incendies..."

"D'un côté, il y a donc le contenant, l'édifice en lui-même, et puis parfois, _c'est peut-être à l'intérieur que la valeur historique ou culturelle est la plus importante_. Ici, ce sont les conservateurs de ces lieux qui nous indiquent les pièces, les objets les plus importants qu'il faudrait protéger en priorité. C'est ce qu'on appelle le plan de sauvegarde des œuvres établi par chaque exploitant. Avec leurs caractéristiques, leurs poids, leurs dimensions pour pouvoir les récupérer et les mettre à l'abri le plus vite possible".

Sur la cathédrale St-Gatien de Tours

"Avant même l'incendie de Notre-Dame, des travaux avaient déjà été entrepris sur la cathédrale de Tours. Notamment, une colonne sèche qui nous permet d'amener de l'eau jusqu'au niveau de la charpente. Il y a aussi la détection de fumée dans les combles,une alarme a été mise en place. les moyens d'accès ont été identifiés. Mais l'année dernière, un plan spécifique d'intervention a commencé à être élaboré. Et le travail se poursuit aujourd'hui avec la ville de Tours pour revoir les stationnements au pied de la cathédrale pour pouvoir approcher nos véhicules d'intervention de façon plus efficace."