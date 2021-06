Coluche mort depuis 35 ans manque aux azuréens

Voilà trente-cinq ans que l’humoriste et fondateur des Restos du Coeur est décédé dans un accident de la route sur la commune d'Opio près de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Les niçois regrettent l'homme qui ne mâchait pas ses mots.

"Les politiciens, il y en a, pour briller en société, ils mangeraient du cirage", "certains ont l'air honnêtes mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts" : voilà quelques citations de Coluche qui manque aujourd'hui aux azuréens. Déjà trente-cinq ans que l'humoriste et fondateur des Restos du Cœur est mort dans un accident de la route sur la commune d'Opio près de Grasse. Le 19 juin 1986, sa moto percute un camion, et vaudra le titre "Putin de camion" de Renaud.

C'était un homme fabuleux qui disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas

Les niçois regrettent l'homme à la salopette, Eric se rappelle "c'était un homme fabuleux qui disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Aujourd’hui s'il était encore là, je ne sais pas ce qu'il dirait, il serait sans doute dépasser par notre société, je pense qu'il dirait : quelle époque d'enfoirés."

En temps normal et hors crise sanitaire, 3.000 motards se réunissent chaque année sur le Run Coluche à Opio. Cette fois, il n'y aura pas de rassemblement mais l'organisateur du Run Coluche, Gérard Archimbaud propose aux motards de klaxonner en passant devant la stèle de l’humoriste située sur le rond point de la commune d'Opio. Une boite aux lettres sera installée sur la stèle de Coluche pour que les passants puissent déposer leurs messages à l'attention de Papy Mougeot.

Rassemblement pour Coluche à Opio © Maxppp - FRANCK FERNANDES