Saint-Berthevin, France

30.000 maillots de l'équipe de France de football, et leurs deux étoiles, arrivent actuellement dans les magasins en France, un peu plus d'un mois après le sacre des joueurs de Didier Deschamps en Russie. C'est la multinationale Nike qui fabrique les tuniques bleues via des sous-traitants.

Une centaine pour la Mayenne

Une centaine de maillots seront à la vente dans le département, dans un premier temps. Les quantités par magasins seront très limitées. Chaque magasin devrait recevoir une vingtaine de maillots maximum. Si vous n'arrivez pas à acheter le précieux sésame, rassurez-vous, les enseignes continueront d'être livrées progressivement jusqu'à Noël.

Intersport le 20 août, Décathlon en Septembre

Pour les magasins Intersport de Château-Gontier, Mayenne et Saint-Berthevin, les maillots des Bleus, deux étoiles, arriveront autour du 20 août. Pour Décathlon ce ne sera pas avant septembre, sans avoir plus de précisions sur les dates. Pour les magasins tout dépend de leurs centrales d'achats et bien sûr de Nike.

Un air de 1998

Du côté de Go Sport, le magasin de Saint-Berthevin devrait être livré dans les prochaines heures. "Au moins une douzaine de maillots" espère Frédéric Gendreau son directeur. Ce professionnel a déjà connu l'attente et l'engouement autour d'un produit en particulier. C'était en 1998 et c'était déjà pour le maillot de l'équipe de France et sa première étoile. "J'étais déjà dans le milieu cette année-là. Les gens avaient attendu longtemps le nouveau maillot. Cinq à six mois" se rappelle Frédéric Gendreau. "Il était en vente pour Noël plutôt, alors que cette année Nike est allé un petit peu plus vite" affirme t-il. En 1998 le sponsor officiel de l'équipe de France de football était Adidas.

85 à 89 euros

Les prix du maillot Replica oscilleront entre 85 et 89 euros. "C''est raisonnable" estime Laetitia une Lavalloise. "C'est un beau petit cadeau. En même temps c'est un maillot de qualité, et puis avec les deux étoiles ils ne faut pas rêver non plus" continue la mère de famille qui en achètera pour ses enfants. Mathieu, pas fan de football, est très surpris par l'engouement et l'attente du maillot de l'équipe de France. 85 euros alors que les fabricants thaïlandais touchent 180 euros par mois. "Vous avez vu la différence ? C'est quand même abusé, ce n’est pas normal" souffle le jeune homme. Pour un maillot floqué du nom d'un joueur il faudra payer 109 euros. Et même 140 euros pour le vrai maillot des Bleus avec le patch officiel de la FIFA, et sa technologie VaporKnit utilisée par Mbappé, Giroud et consorts.