Combleux : des habitants de la commune veulent réhabiliter l'ancienne friche IBM

Ambiance festive ce dimanche sur la friche IBM de Combleux : l'association l'Escale a organisé une journée de rencontres et de concerts pour faire découvrir au plus grand nombre ce bâtiment de 3.000 mètres carrés, tout en béton. L'Escale, qui compte 80 adhérents sur Combleux et aux alentours, réfléchit depuis 2018 à une réhabilitation de ce site. "En fait, on a commencé à s'inquiéter de ce bâtiment en 2018 quand on a entendu parler d'une éventuelle démolition" explique Martin Lavaux, co-président de l'Escale, "on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser détruire ce patrimoine".

La salle du restaurant au 1er étage du bâtiment © Radio France - Patricia Pourrez

Transformer le bâtiment en lieu culturel et/ou un repaire pour les mariniers de Loire ?

Tout en béton, sur deux niveaux, avec vue imprenable sur le Canal et la Loire, cette friche a accueilli jusqu'en 1998 le restaurant d'entreprise d'IBM, le géant américain de l'informatique. " Le site en soit en unique, à la convergence du Canal, de la Loire et la Bionne. On est sur un vaisseau de style béton brutaliste avec plein de potentialités" selon Martin Lavaux. Pour l'association, ce serait par exemple un lieu idéal pour la Marine de Loire. " Il y a toute la partie en bas du bâtiment qui pourrait servir de garage et d'atelier aux bateaux. Mais, c'est tellement grand qu'on pourrait accueillir plein d'autres associations de Combleux, Saint Jean de Braye et même toute la Métropole".

Ici, c'est tout indiqué pour une escale. Moi, je trouve ce projet enthousiasmant-Alex Lutz

Vue sur le Canal et le chemin de halage depuis le 1er étage du bâtiment © Radio France - Patricia Pourrez

Pour l'association, il n'est pas question d'imposer un projet. L'Escale se définit comme un intermédiaire. " On fera ce que les gens autour de nous veulent en faire. C'est pour ça aussi qu'on a organisé cette journée festive. On peut parler, discuter et tout imaginer" renchérit Alexandre Gröll, l'autre co-président de l'Escale. En tous cas, l'association a déjà trouvé un parrain de choix en la personne du comédien Alex Lutz, qui habite dans le coin. "En matière d'urbanisme, je trouve qu'on a souvent le réflexe de détruire pour refaire un truc un peu moins bien" dit Alex Lutz. "Je trouve qu'il faut assumer notre patrimoine qui correspond à une page de notre histoire. Ici, c'est tout indiqué pour une escale. On pourrait y faire un point repaire pour les mariniers, un lieu culturel. En tous cas, ce projet est enthousiasmant."

Quels moyens pour réhabiliter le site ?

L'escalier central qui mène au 1er étage © Radio France - Patricia Pourrez

La priorité pour rendre le site totalement sécurisé, ce serait déjà de le rendre étanche. Il faudrait ensuite fermer quelques ouvertures et reprendre l'accessibilité . " Il y en a sans doute déjà pour quelques centaines de milliers d'euros" précise, Francis Triquet, le maire de Combleux. Lui soutient totalement le projet et estime que la Métropole d'Orléans doit s'emparer du dossier : " Ce projet a toute sa place dans le cadre de la politique métropolitaine mais c'est une question de choix." Dans le cadre de la Loire à Vélo et de la mise en valeur du Canal d'Orléans, l'Escale envisage aussi d'aller chercher des financements auprès du Conseil Régional Centre-Val-de- Loire et du département du Loiret. Mais, pour ça, l'association préfère attendre que les élections des 20 et 27 juin soient passées..