Combrailles : mobilisation contre l'arrivée de déchets dangereux à Queuille

Queuille, France

Lorsqu'on se rend à Queuille, on ne peut que remarquer ces nombreux panneaux sur les rond-points ou le bord des routes : "Non à Chimirec, non aux déchets". Il faut dire que les riverains, les artisans du coin sont très remontés contre ce projet d'implantation qu'ils ont découvert dans une lettre adressée par le maire de la petite commune, Yannick Masson.

Chimirec, leader dans la collecte et le traitement des déchets, envisage donc d'installer un bâtiment pour trier, stocker et traiter des déchets dangereux. L'enquête publique s'est achevée à la mi-mai. L'industriel prévoit de construire un bâtiment sur la ZAC de Queuille. "Une zone humide et classée" prévient Jean-Pierre Moreau, riverain et vice-président du collectif, tout juste constitué, "Bien vivre en Combrailles.

C'est sur cette buute que devrait s'installer Chimirec © Radio France - Olivier Vidal

Le bâtiment pourrait être situé sur une butte, ce qui inquiète encore un peu plus les riverains comme Patrick, qui vit un peu plus bas : "Si il y a pollution des eaux, elle arrivera forcément chez nous, on est opposé à cette venue" explique ce natif de Queuille.

Inquiétude et mobilisation

Dans la zone, CHIMIREC prévoit le passage de 22 véhicules par jour, dont 12 poids-lourds, des camions chargés de matières toxiques et dangereuses venues d'autres départements assurent les opposants.

L'enquête publique bouclée, ce devrait être à la préfecture de se prononcer prochainement. Dans le même temps, une pétition, soutenue par plusieurs associations environnementales, a été lancée.

La rédaction de France Bleu Pays d'Auvergne a sollicité le président de la Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge et également le maire de Queuille afin qu'ils puissent s'exprimer sur ce dossier. Sans succès pour l'heure.