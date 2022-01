Comité d'accueil surprise pour Isabelle Galmiche, co-pilote de Sébastien Loeb, au CFA du pays de Montbéliard

Isabelle Galmiche, la co-pilote de Sébastien Loeb au rallye de Monte-Carlo, a retrouvé ce mardi le CFA du pays de Montbéliard. Pour fêter la victoire du binôme dimanche dernier, ses collègues et ses élèves lui ont offert un accueil chaleureux.

Après avoir passé deux semaines sur le rallye de Monte-Carlo, la championne remet son costume de professeur de mathématiques. Isabelle Galmiche, la co-pilote de Sébastien Loeb au rallye de Monte-Carlo, a retrouvé hier le chemin du CFA du pays de Montbéliard où elle enseigne. Pour l'accueillir, ses collègues ont organisé un comité d'accueil surprise. Les apprentis ont aussi fait trois gâteaux floqués de photos du binôme. "On a appris sa victoire seulement ce matin, du coup on est parti en cuisine ! On était super content de le faire pour elle !", se réjouit Céline, apprentie au CFA. Dans le centre de formation, très peu de personnes étaient au courant de sa passion pour le rallye depuis 25 ans.

Les apprentis du CFA ont cuisiné trois gâteaux floqués de photos d'Isabelle Galmiche et de Sébastien Loeb. © Radio France - Emma Steven

Depuis sa victoire, la championne est sous le feu des projecteurs. "Vue l'ampleur médiatique de l'évènement, je me doutais que certains apprentis allaient être au courant. C'était vraiment sympa d'être accueillie avec des applaudissements !", s'amuse celle qui avoue être introvertie. Pendant toute la durée de la compétition, elle a tenu à être à l'écart des médias pour "rester concentrée" : "C'était la première fois que je participais à une compétition mondiale. Je ne voulais pas me mettre une pression encore plus importante", explique-t-elle.

Une championne dans le CFA

L'ensemble de ses collègues et des apprentis disent avoir été surpris par la nouvelle de sa participation au rallye de Monte-Carlo. Mais tous s'accordent à dire qu'il y a désormais une championne dans le CFA. "On a eu beaucoup d'émotion à réaliser ce qu'il s'est passé, je suis hyper fière d'elle, d'autant plus que c'est une femme dans une discipline où les hommes ont une place très importante", se réjouit Aurélie Claerr, responsable pédagogique au CFA. Si pour le moment Isabelle Galmiche reprend doucement le cours de sa vie en dehors des circuits, elle espère participer à d'autres courses avec Sébastien Loeb à l'avenir.