Comité de déconfinement, distribution de masques : la Gironde prépare l'après-11 mai

"Tout le monde a la volonté de bien faire (...) mais c'est bien aussi de s'organiser et de voir ce que fait le voisin à côté" : la préfète de la Gironde Fabienne Buccio a annoncé ce mercredi la mise en place, avec les élus locaux, d'un "comité de préparation au déconfinement" -le nom n'est pas définitif-. Il s'agit, déclare la préfète, "d'écouter les idées, de se parler, de s'harmoniser" pour préparer le déconfinement progressif, prévu à partir du 11 mai.

Fabienne Buccio : "L'objectif, ce n'est pas de prendre des décisions toute seule" Copier

Parmi les sujets d'échange inscrits au programme : la distribution de masques en tissu. "La mairie de Bordeaux, la métropole bordelaise et le département de la Gironde ont décidé de fournir des masques (...) à toute la population de la Gironde. Comment va-t-on organiser cette distribution ? Voilà un exemple de ce qu'on pourrait faire au niveau départemental" explique Fabienne Buccio, qui veut décliner ce comité également au niveau régional, notamment sur les questions économiques.

Maintenir la capacité d'accueil en réanimation, davantage de tests pour la population ?

Du côté des autorités de santé, on se penche aussi sur l'après-11 mai. Le déconfinement, même progressif, fait craindre une augmentation du nombre de cas. C'est pour cela, précise Daniel Habold, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qu'il est important de veiller à la capacité d'accueil en réanimation. "On a encore, et de manière stable depuis bien longtemps, un tiers des lits de réanimation disponibles. ça fait partie de notre stratégie pour accueillir au moment du déconfinement, ces sursauts potentiels de malades, dû au rapprochement des personnes."

La préfecture fait également savoir que les tests vont augmenter. A partir du 11 mai, elle promet "9000 tests par jour dans la région." Le sujet du retour au travail et à l'école devrait aussi être abordé par le comité de préparation au déconfinement. "Dans les écoles, il faut gérer l'intérieur mais aussi la cantine, les transports scolaires, qui sont gérés par les collectivités (...) c'est pour cela qu'on se met ensemble, pour avoir la même règle."