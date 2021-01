Commande et livraison de drogue par téléphone à Cavaillon

L'année commence fort pour les policiers de Cavaillon. Ils viennent de démanteler un important réseau de trafiquants de drogue au terme de 4 mois d'enquête et plus de 450 procès verbaux ! Tout commence en septembre dernier lors d'une intervention dans la Cité du Docteur Ayme. Les policiers mettent à jour un véritable système de commande de produits stupéfiants par téléphone et de livraison quasi à domicile à Cavaillon mais aussi à l'Isle-sur-la-Sorgue et dans les Bouches-du-Rhône.

Le prisonnier trafiquant prenait les commandes depuis sa cellule

Les enquêteurs identifient deux plateformes téléphoniques. La première est dirigée par un trafiquant basé à Lille (Nord) ; l'autre par un détenu de la prison de Luynes depuis sa cellule ! Douze personnes sont finalement interpellées et 7 sont écrouées depuis. Lors des perquisitions, les policiers de Cavaillon ont saisit plus d'un kilo de produits stupéfiants divers, du matériel de conditionnement, deux voitures, deux armes de guerres, des montres de luxe ainsi que 70.000 euros en liquide. Le trafic touchait environ 600 clients et rapportait 30.000 euros par semaine aux trafiquants.