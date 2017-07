Comme Bordeaux et Libourne, Langon rénove ses quais

La municipalité de Langon a lancé un vaste chantier de rénovation des bords de Garonne. Comme Bordeaux et Libourne, la ville du Sud-Gironde veut se réconcilier avec son fleuve. Le chantier va durer jusqu'à l'an prochain et coûter au total un million d'euros.

Rendre la ville plus attractive et retenir les touristes : c'est l'objectif de la municipalité de Langon, qui vient de lancer un vaste chantier de requalification des rives de la Garonne. Les travaux ont débuté au printemps dernier, et s'achèveront l'an prochain.

Faire comme Bordeaux ou Libourne, c'est un peu trop ambitieux pour nos moyens. Nous voulons rester à notre place. Mais nous voulons redonner vie à ce port, qui autrefois été très actif - Philippe Plagnol, le maire de Langon

"Nous allons aménager des promenades de chaque côté des quais" Philippe Plagnol, le maire de Langon

La première phase du chantier vise à rénover le quai en centre-ville, sur 5 mille mètres carrés. Le pavage est notamment en pleine réfection, et de nouveaux espaces piétonniers sont aménagés.

Les travaux en cours sur les quais à Langon © Radio France - Pierre-Marie Gros

Un ponton, une guinguette, et des promenades sur les chemins de halage

Deux autres tranches de travaux seront lancés en 2018 : les chemins de halage vont être réhabilités, et transformés en promenade, d'un côté jusqu'au Pont sur la Garonne, de l'autre, jusqu'à la gravière. Les façades des maisons sur les quais vont d'autre part être rénovés, le rez-de-chaussée de l'une d'elles deviendra une guinguette, et des escaliers permettront de rejoindre directement le centre historique. Un ponton fluvial va enfin être installé.

Le projet de rénovation des quais, imaginé par l'architecte- paysagiste Graziella Barsacq - Mairie de Langon

On pense qu'on pourra attirer des bateaux de 60 à 80 personnes . Quelques croisiéristes se sont déjà montrés intéressés. Et puis il y a les cyclotouristes, tous ceux qui viennent visiter les châteaux viticoles du Sauternais et du Sud-Gironde. Il faut pouvoir les retenir pour réanimer le centre-ville .- Philippe Plagnol

Le coût total de cette opération est estimé à un million d'euros.