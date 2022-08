"Comme dans un manège" : les meilleurs pilotes de voltige en planeur sont à Issoudun

Tous les planeurs sont encore stockés dans un grand hangar, sur le site de l'aérodrome d'Issoudun-Le Fay. Mais dès ce jeudi 18 août, ils vont passer de longues heures dans le ciel indrien à enchaîner les acrobaties toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Les 48 meilleurs pilotes de voltige en planeur sont réunis pour les championnats du monde. Japon, Argentine, Etats-Unis, Roumanie, Pologne, Allemagne : les compétiteurs viennent des quatre coins de la planète. Mais les quatre pilotes de l'équipe de France comptent bien défendre leurs couleurs.

Des sensations physiques impressionnantes

Charlie Lévy-Louapre est l'une des chances de médaille française. "On ressent beaucoup de liberté quand on lâche l'avion et qu'on est prêt à faire notre programme. C'est comme un manège mais c'est nous qui le gérons et c'est beaucoup plus intense", décrit le jeune homme de 24 ans, qui compte déjà sept ans de pratique de la voltige. En vol, la concentration est à son maximum. Les planeurs sont lâchés à 1200 mètres d'altitude. Dans une zone délimitée, ils doivent multiplier les figures. "Une dizaine : des boucles, des tonneaux et d'autres choses... On en sort parfois épuisé, il faut pouvoir supporter les accélérations", détaille Charlie Lévy-Louapre.

C'est sensationnel, c'est grisant avec des sensations qu'on ne peut pas vivre ailleurs", Thibaut Fromantin

L'entraînement requiert du temps. Et il est nécessaire pour réaliser les figures le plus proprement possible. Des juges notent tout. Rémy Louvel en fait partie. "Pour chaque figure, on part d'une note de 10 et on retire des points en fonction des erreurs. Et il y a des coefficients selon la difficulté des figures réalisées", détaille cet instructeur de voltige. "C'est un bonheur de pouvoir transmettre aux plus jeunes tout ce qu'on a appris", souligne Rémy Louvel.

Une discipline extrêmement exigeante

On ne s'improvise pas pilote de voltige en planeur. "D'une part, il faut bien s'entraîner dans le planeur mais aussi en-dehors pour avoir une bonne condition physique", précise Thibaut Fromantin, pilote de l'équipe de France. Lors des figures, les pilotes peuvent subir 10G, une pression extrême. "On est compressé au fond de notre baquet. Il faut absolument être gainé et entraîné pour résister à de telles pressions. On peut avoir des voiles noirs : le champ de vision se rétrécit puis l'ouïe peut disparaître. Et dans le cas extrême, on peut tomber inconscient pendant une fraction de seconde", poursuit le pilote français.

Les planeurs de voltige sont légèrement différents. "Ils ont les ailes plus courtes et le fuselage est beaucoup plus épais. Et évidemment, il n'y a pas de moteur donc la sensation est différente", explique Nadine Granger, représentante de l'association des femmes pilotes françaises.

L'aérodrome d'Issoudun, comme une évidence pour accueillir ces Mondiaux

La cérémonie d'ouverture des championnats du monde s'est déroulée ce mercredi. Les épreuves, elles, vont durer jusqu'au vendredi 26. L'entrée est gratuite pour le public. Et ça en vaut vraiment la peine ! "En terme de spectacle, on n'a pas à rougir par rapport à d'autres sports. On est toujours ébahi de voir qu'un planeur peut faire un tonneau, des boucles", confirme Tina Girard, la directrice technique nationale de la Fédération Française de Vol en Planeur. L'aérodrome d'Issoudun-Le Fay a déjà organisé de prestigieuses compétitions. "Il y a un vrai savoir-faire donc c'est une vraie richesse pour nous d'organiser cette compétition ici, avec une équipe compétente et passionnée", conclut la DTN.