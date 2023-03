"Comme des coqs en pâte" : à Andouillé, le Village des aînés amène sourire et sérénité

Des maisons aux murs blancs, et une ambiance paisible. Marie-Joseph, 84 ans, ne regrette pas de s'être installée dans le Village des aînés, dans le bourg d'Andouillé. " J'ai quitté Saint-Germain d'Anxiure car il n'y avait plus rien malheureusement " explique-t-elle.

Malade, l'octogénaire est rassurée d'avoir tous les services à deux pas de chez elle. "Les docteurs, les infirmières, le kiné. On a aussi le magasin pour faire nos courses et la pharmacie. On a juste à traverser la rue comme on dit" sourit Marie-Joseph. "Mes voisins, je ne les connaissais pas du tout, mais maintenant le samedi, on boit le café les uns chez les autres. On est comme des coqs en pâte" termine l'octogénaire.

Des tâches en moins

Le village des aînés a pour objectif de lutter contre l'isolement des seniors. Des auxiliaires de vie passent régulièrement. Sylviane a quitté son pavillon lavallois, il y a plusieurs mois. Ce qu'elle apprécie, c'est de ne plus avoir à entretenir son logement. "Dans mon petit pavillon, je devais faire le jardin, monter les étages, descendre au sous-sol" raconte cette retraitée.

Alors, est-ce que ce modèle intergénérationnel est la meilleure solution pour bien vieillir ? L'analyse de Robert, du haut de ses 85 ans. "Ah ça c'est une autre histoire. Bien vieillir c'et aussi dans les gènes. Si votre grand-père a vécu jusqu'à 100 ans, vous avez une chance. Sinon, couic !" plaisante le monsieur. Une animatrice chaque semaine organise des sorties et des jeux avec ces résidents.

Pour ce village des aînés, le conseil départemental de la Mayenne a investi 10.000 euros par logement, dans le cadre de son plan May'aînés. "C'est une des solutions pour lutter contre la dépendance de nos personnes âgées", note le président de la collectivité Olivier Richefou.

Salaires, voitures de fonction, les pistes du gouvernement pour les aides à domicile

En 2030, les personnes âgées de plus de 60 ans représenteront plus de 30% de la population française. L'enjeu est notamment de recruter davantage d'aides à domicile et des auxiliaires de vie pour que nos seniors restent chez eux. Depuis la Mayenne, le ministre des Solidarités et de l'Autonomie Jean-Christophe Combe plaide pour une revalorisation de ces métiers.

"Il faut continuer à valoriser les salaires, mais on sait que le salaire ne fait pas tout. J'ai rencontré des auxiliaires de vie qui m'ont dit combien elles avaient besoin de reconnaissance, que leur métier soit mieux encadré, qu'elles soient mieux formées. Mais aussi que nos citoyens sachent ce qu'elles font. On a dans notre imaginaire collectif l'idée que ce sont des personnes qui viennent juste pour l'entretien du domicile. En réalité, elles font bien plus que ça. Elles accompagnent des personnes isolées. Il faut travailler à des organisations qui leur permettent de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Il faut qu'on leur permette aussi de mieux financer leurs déplacements. Elles font beaucoup de route, en particulier en zones rurales, et donc leur mettre à disposition des véhicules de fonction" déclare le ministre.