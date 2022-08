Comme sur la route, sur la mer aussi les gendarmes veillent au grain

Un contrôle "sécurité mer" avait lieu, ce vendredi 12 août sur la baie des anges, entre Saint-Laurent-du-Var et Villefranche-sur-Mer. L'objectif est faire de la prévention avant de verbaliser.

Des contrôles ont lieu toute l'année, mais ils sont renforcés pendant la période estivale. Hier, un contrôle était organisé par la DDTM (la direction départementale des territoires et de la mer) et la brigade nautique de gendarmerie d'Antibes. Un contrôle entre Saint-Laurent-du-Var et Villefranche-sur-Mer.

Jet-skis en excès de vitesse et plaisanciers pas en règle

Les jets-skis et les bateaux de plaisances sont les plus contrôlés en ce moment. Les gendarmes contrôlent la vitesse mais vérifient aussi si tout est en règle. "Parfois certains propriétaires louent leur bateaux et proposent leur service de skipper alors qu'ils n'ont pas les diplômes" explique le gendarme Julien de la brigade nautique de la gendarmerie d'Antibes : "C'est une des infraction les courantes en ce moment avec les Jets-skis qui vont trop vite".

Depuis le début de l'année sur 1364 contrôles sur l'ensemble du bassin méditerranéen il y a eu 467 infractions ont été constatées.