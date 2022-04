L'explosion entendue dans la Haute-Garonne jusque dans l'Albigeois était due au passage d'un avion militaire

Plusieurs dizaines de personnes disent avoir entendu une détonation ce vendredi matin entre Toulouse et Albi. La préfecture du Tarn confirme que cette détonation est liée au survol d'un Mirage 2000, avion de chasse qui franchit fréquemment le mur du son.

Plusieurs dizaines de personnes racontent avoir entendu une déflagration ce vendredi matin entre Toulouse et Albi. La préfecture du Tarn confirme que cette détonation est liée au survol "d'un Mirage 2000 qui effectuait un vol d'essai à haute altitude et qui a franchi le mur du son".

L'avion a été entendu peu avant 11h ce vendredi matin dans tout el nord de la Haute-Garonne : Castelginest, Gratentour, Saint-Jory, Villaudric, Bruguières, Fronton et jusque dans l'Albigeois

Murs, fenêtres et sol qui tremblent

De nombreux habitants ont partagé leur inquiétude sur les réseaux sociaux, affirmant que les vitres et les murs avaient tremblé. Les pompiers et les gendarmes du Tarn rassuraient déjà plus tôt dans la matinée : aucune intervention de leur part n'avait été demandée, écartant les pistes d'explosion ou de séismes grave.

Une vitesse supérieure à 1200 km/h

Le passage du mur du son est un bruit habituel pour tous ceux qui vivent à proximité d'une base aérienne. Pour ceux qui aiment les détails techniques : franchir le mur du son c'est quand un avion atteint et dépasse la vitesse du son dans l'air. L'appareil vole alors au moins à 340m/s, l'équivalent de 1.224 km/h.