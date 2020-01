Commémoration à Bordeaux du naufrage du paquebot Afrique : "rattraper une injustice commise il y a 100 ans"

Bordeaux, France

Karfa Diallo, fondateur et directeur de l'association Mémoires et Partages commémore un naufrage. Celui du paquebot Afrique. Le navire quitte le port de Bordeaux direction le Sénégal le 9 janvier 1920. Trois jours plus tard, pris dans la tempête, il coule au large de la Vendée avec ses 600 passagers. Trente-quatre seulement en réchappent, ce qui en fait la plus grosse catastrophe maritime française.

La mémoire collective française a pourtant complètement occulté cet épisode de l'histoire, y compris la présence à bord de 192 tirailleurs sénégalais démobilisés après la Première guerre mondiale et qui rentrent au pays. "Ces hommes étaient des soldats, c'était des Africains, c'était des Noirs, c'était des jeunes, des hommes colonisés, victimes de racisme, c'était des 'indigènes'", explique Karfa Diallo.

Comment expliquer cet "oubli" de la conscience collective française ? "La culture du racisme est encore très présente", décrypte le fondateur de Mémoires et Partages. Et puis ce naufrage survient en 1920, juste après la Première guerre mondiale, "une boucherie innommable, donc 600 passagers qui meurent, ça pouvait sembler peccadilles par rapport aux pertes des sociétés qui se sont mises en guerre". À l'époque, les familles des tirailleurs ne sont pas prévenues de leur sort, aucune pension n'est versée à leurs veuves ou à leurs enfants : "on peut rattraper cette injustice commise il y a 100 ans", réplique Karfa Diallo.

Une cérémonie inter religieuse va donc rendre hommage aux naufragés ce jeudi 9 janvier, à Bordeaux, à partir de 16 heures sur le quai des Chartrons. Une œuvre du street-artiste A-MO sera également dévoilée à cette occasion. Enfin une exposition "Le Mémorial des Tirailleurs naufragés" est visible jusqu'au 16 janvier 2020 au Musée Mer Marine de Bordeaux.