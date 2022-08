Commémoration de la Libération de Grenoble : la paix en France mais la guerre aux portes de l'Europe

Plus de cinquante personnes ont assisté à la première cérémonie pour se souvenir de la Libération de Grenoble du 22 août 1944, ce lundi 22 août, au Jardin de Ville, à 17 heures. Sans compter tous ceux qui participaient à la commémoration, par exemple les porte-drapeaux.

"Ressentir ce qu'a été le courage de ceux qui nous ont précédé", Eléonore Lacroix

Et parmi les invités, le consul des Etats-Unis et la consule honoraire d'Allemagne : "C'est très important qu'[ils] soi[ent] là, explique Eléonore Lacroix, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Isère. Ca passe ce message d'unité et de la paix qui est la nôtre aujourd'hui, parce que nous avons cette chance. C'est très important que la mémoire soit vive. Ce genre de cérémonie permet de ressentir ce qu'a été le courage de ceux qui nous ont précédés qui ont fait qu'on vit dans une société libre et que c'est un privilège et qu'on leur doit."

Après un récit de la Libération de Grenoble, le Chant des Allobroges, la sonnerie aux Morts, l'hymne américain et la Marseillaise ont été diffusés. Des gerbes de fleurs ont été déposées.

Honorer la mémoire des combattants

Dans le public, Daniel Huillier assistait aussi à la cérémonie. Ancien résistant, il est aujourd'hui président des Pionniers du Vercors.

Daniel Huillier est un ancien résistant et l'actuel président des Pionniers du Vercors. © Radio France - Camille Granjard

Il a pris la parole lors d'une autre cérémonie, place de la Résistance, à 18 heures. "Je viens pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts, explique-t-il avec émotion. Et ceux qui ont combattu et qui sont morts de vieillesse. C'est une période terrible que la France a connu, ça me fait penser à ce que les Ukrainiens sont en train de vivre. Quand [la guerre] s'est déclarée, je me suis dit qu'ils allaient se faire balayer par les Russes. Nous, on a eu le soutien des Anglais et des Américains. Si on ne l'avait pas eu, on serait morts."

La cérémonie de commémoration de la Libération de Grenoble, le 22 août 2022. © Radio France - Camille Granjard

Ce mardi 23 août, à 18h, c'est à Bourgoin-Jaillieu qu'on a célébré la libération du pays berjallien.