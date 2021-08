Commémoration de la libération de Mont-de-Marsan et Dax : tous derrière Léonce Dussarat

A l'occasion du 77eme anniversaire de la libération de Mont-de-Marsan et de Dax, les 21 et 23 aout 1944, France Bleu Gascogne s'arrête sur l'histoire de Léonce Dussarat qui deviendra Léon des Landes en prenant la tête de la résistance landaise. C'est derrière lui que les résistants landais ont libéré les deux villes.

De chef d'entreprise à chef de la résistance

Avant guerre, Léonce Dussarat dirige une quincaillerie à Dax et fait commerce de métaux. Petit de taille, le béret landais toujours vissé sur la tête, c'est à 36 ans qu'il se lance en résistance. Certains raconte que c'est son associé à la quincaillerie, malade, qui lui demandera de poursuivre ce que lui ne peut plus faire. Quoiqu'il en soit Léonce Dussarat commence son oeuvre de résistant dès l'été 1940.

Avec quelques amis, dont le notaire Camille Bouvet, il commence par de "petites actions" de résistance à Dax. Ils taguent des croix de Lorraine sur des murs et font du renseignement. A ce moment là, les résistants landais sont désunis. Mais fin 1941, début 1942, la résistance s'organise un peu plus avec la création de l'OCM, l'Organisation Civile et Militaire. Cette organisation nationale est dirigée dans la région par André Grandclément, Léonce Dussarat dirige l'antenne landaise.

C'est un moment charnière. André Grandclément est arrêté en 1943 par la Gestapo. Pour sauver sa femme et des résistants prisonniers, il va passer un marché avec la Gestapo. Livrer les caches d'armes des résistants contre la vie sauve et la libération de sa femme et des prisonniers. André Grandclément accepte, ce qui est vécu comme une trahison. Le dacquois Léonce Dussarat refuse ce marché et ce refus assoie un peu plus sa légitimité.

De Léonce Dussarat à Léon des Landes

La Gestapo, qui obtient une liste de nom, débarque chez le quincaillier Dacquois quelques semaines plus tard. Léonce Dussarat saute par la fenêtre et prend le maquis à Téthieu avec femme et enfants, "au milieu des ronces", précise Margueritte Nougaro, qui deviendra après la guerre la secrétaire personnelle de Léonce Dussarat. Elle habite toujours Dax. Elle décrit Léonce Dussarat comme un homme droit, organisateur et au caractère bien trempé.

C'est fort de ces valeurs que Léonce Dussarat va devenir Leon des Landes, son nom de résistant, quand Jean Moulin puis le Général de Gaulle décide d'unifier la résistance. Léon des Landes devient d'abord le chef départemental de l'Armée Secrète puis des Forces Françaises de l'Intérieur.

Quand les Allemands, en représailles des actions de sabotage des résistants landais, attaquent le maquis de Téthieu, fidèle à ses principes, Leon des Landes préfère faire exploser son arsenal que de laisser les allemands mettre la main dessus. C'est enfin lui qui mènera les résistants pour les libérations de Mont-de-Marsan, puis de Dax, puis de Bordeaux.

Léon des Landes rencontrera par la suite le Général de Gaulle à Bordeaux et Winston Churchill à Biarritz. Il recevra de nombreuses médailles puis, la guerre finie, il reviendra à sa vie de chef d'entreprise et de passionné de tir. Il fera même partie des jury pour les épreuves de tir aux jeux olympiques d'après guerre. Léonce Dussarat est mort le 8 août 1976 à Anglet.