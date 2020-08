Commémoration des 70 ans du crash du Malabar Princess : l'ambassadeur d'Inde est à Saint-Gervais

En novembre 1950, l'avion Malabar Princess se crash dans Mont-Blanc et fait 48 victimes. Soixante-dix ans après le drame, l'ambassadeur d'Inde à Paris est ce dimanche à Saint-Gervais pour une cérémonie d'hommage.

Il y a 70 ans, en novembre 1950, l'avion Malabar Princess, de la compagnie Air India, se crash sur le Rocher de la Tournette, dans le glacier des Bossons, dans le massif du Mont-Blanc. Le bilan est de 48 morts, dont une quarantaine de marins indiens qui se rendait à Londres et partaient de Bombay. L'avion a été pris dans une tempête au dessus des Alpes et s'écrase.

ECOUTEZ - L'histoire du Malabar Princess racontée par le glaciériste Jean-Daniel Roche Copier

Pour ce 70ème "anniversaire", un invité spécial est ce dimanche à Saint-Gervais, Jawed Ashraf, l'ambassadeur d'Inde à Paris. Accompagné du maire Jean-Marc Peillex, il va se recueillir au Nid d'Aigle devant la stèle édifiée en hommage aux victimes.

Une histoire qui passionne

Une histoire qui continue de passionner certains comme Jean-Daniel Roche, surnommé le "Tintin du Mont-Blanc". Voilà 15 ans que ce glaciériste consacre sa vie à ce crash du Malabar Princess. "C'est un devoir de mémoire que je réalise". Il a gravit plus d'une centaine de fois le glacier des Bossons et ramassé 12 tonnes d'objets dont des morceaux d'avion mais aussi des journaux d'époque, bijoux, papiers d'identité des victimes...

"La teigne des glaciers" a également trouvé sur place des restes humains comme des mains, bras, jambes, colonne vertébrale... broyés lors du choc et par le mouvement des glaciers.

ECOUTEZ - Le glaciériste Jean-Daniel Roche, au sujet des pièces trouvées dans le glacier des Bossons Copier

Jean-Daniel Roche avec une hélice du Malabar Princess © Maxppp - AUGROS PIERRE

Josée de Vérité, 69 ans, sculpteur, se rend elle aussi régulièrement sur le lieu du crash. "Je vais récupérer les débris d'avion, redescends, les stocke et après j'en fais des sculptures. _C'est une résurrection pour tous ceux restés là-haut_. On ne peut pas les oublier. J'ai retrouvé des parents de victimes et quand ils ont vu mes oeuvres, ils ont enfin pu faire leur deuil."

Ce crash du Malabar Princess n'est pas le seul drame dans le massif du Mont-Blanc. Au même endroit, en janvier 1966, un autre avion (Boeing 707) Air India s'écrase et tue 113 personnes.