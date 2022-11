Commémorations du 11 novembre : le nouveau porte-drapeau de Carquefou, Enzo, n'a que 12 ans

"Je fais du foot, je joue à la console." A 12 ans, Enzo a les mêmes préoccupations que les jeunes de son âge... à un détail près ! Le collégien au visage poupon est aussi le nouveau porte-drapeau de l' Union nationale des combattants de Carquefou . Et sa voix encore enfantine tranche avec la gravité de son discours. "Il y a des gens qui se sont battus pour la France et qui nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui. Il y en a qui sont morts pour leur pays, et c'est ça qui me touche beaucoup", confie-t-il pour expliquer son investissement auprès des anciens combattants.

"Depuis que je suis tout petit, je vais voir papy à toutes les cérémonies."

Il faut dire que malgré son jeune âge, Enzo n'en est pas à sa première cérémonie de commémorations. "Depuis que je suis tout petit, je vais voir papy à toutes les cérémonies", dévoile fièrement le collégien. Son grand-père, Sylvain Halopeau, est un ancien militaire. "J'ai fait la guerre du Golf, deux fois la Somalie, deux fois la Bosnie, le Sénégal, Djibouti...", énumère le vice-président de l'UNC de Carquefou, heureux de voir son petit-fils porter le drapeau. "On voit qu'on a réussi à transmettre quelque chose à des jeunes et ça, c'est quand même quelque chose d'important puisque notre rôle à nous, les anciens, c'est de transmettre", souligne le militaire à la retraite.

De génération en génération

Dans la famille, le patriotisme se transmet de génération en génération. "Je suis très fière de mon fils, se réjouit Vanessa le Guen, secrétaire de l'UNC de Carquefou. Il va porter certaines valeurs qu'on a pu lui donner dans son éducation. Des valeurs de la France. J'ai trois enfants, donc j'essaye de transmettre ça à mes trois enfants. D'ailleurs, Mélissa a chanté La Marseillaise à trois ans lors des cérémonies."

Enzo a porté le drapeau français pour la première fois lors de son intronisation le 4 novembre, en présence de la secrétaire d'Etat Sarah El Haïri qui a accepté d'être sa marraine. "C'est très lourd, se souvient le collégien. Heureusement que j'ai mon baudrier sinon je n'arriverais pas à le porter !"

Ce vendredi 11 novembre, Enzo vivra sa première cérémonie du 11 novembre en tant que porte-drapeau des anciens combattants de Carquefou_. "Je suis l'un des plus jeunes en France, et j'aimerais qu'il y en ait d'autres encore plus jeunes qui arrivent après_, espère l'adolescent. Il faut que plus de jeunes s'investissent parce que si les anciens partent, il ne restera plus personne."