Une barricade australienne a été reconstituée au niveau de la ruelle du Charron à Ribemont-sur-Ancre. C'est à cet endroit que le 21 mars 1918, les soldats australiens ont érigé une barricade pour contrer les troupes allemandes. Il y en avait sept autres construites dans la commune.

Samedi, la mairie de Ribemont-sur-Ancre a organisé une cérémonie d'hommage aux combattants australiens. Environ quatre-vingts personnes ont assisté à la commémoration. Un énorme drapeau australien a été affiché sur la façade d'une maison pour l'occasion. A côté, une affiche avec des dessins représentant différentes scènes de la Grande Guerre et un message "Do not forget". "Ne pas oublier", c'est pour cette raison qu'Apolline est venue de Corbie avec son fils de 8 ans. "C'est important pour lui qu'il puisse après raconter ce qui s'est passé dans notre région plus tard, pour qu'il en parle à l'école pour qu'il en parle à ses copains, qu'il s'est passé quelque chose ici. Il faut qu'il puisse communiquer aux autres", raconte la mère de famille, qui a grandi à Ribemont-sur-Ancre.

Un soldat australien © Radio France

Le maire de Ribemont-sur-Ancre, Henri Gérard, a pris la parole devant les habitants et a demandé une minute de silence en hommage aux soldats australiens mais aussi aux autres victimes de la Grande Guerre. L'hymne australien a également résonné dans le village.