Commémoration pour les 80 ans de l'attaque du maquis de Montautre en Creuse

L'un des premiers maquis de Creuse a été attaqué il y a tout juste 80 ans. C'était le 19 août 1943. En pleine Seconde guerre mondiale, de jeunes Français prennent le maquis pour fuir le service du travail obligatoire, le STO, en Allemagne. En juin 1943, une soixantaine de résistants se cachent dans les bois de Montautre à Fursac, tout près de la frontière avec la Haute-Vienne. Parmi eux, six républicains espagnols. Mais le camp est détruit par les forces du maréchal Pétain deux mois plus tard.

ⓘ Publicité

Aujourd'hui, il n'y a plus aucun survivant mais il reste des descendants des maquisards comme Raoul Vaugelade, le président de l'association nationale des anciens combattants de la résistance, à La Souterraine : "Mon papa était dans ce maquis, il y est rentré parmi les premiers pour se cacher avec ses camarades. Il y avait six cabanes avec des postes de garde. Il se souvenait particulièrement des marches de nuit, notamment une de cinquante kilomètres jusqu'à Vareilles pour guider de nouveaux arrivants venus de l'Indre."

Les panneaux réalisés par l'association nationale des anciens combattants de la résistance, à La Souterraine. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des actions de sabotage

Aujourd'hui difficile d'imaginer ce maquis quand on marche entre les arbres, sur cette petite colline boisée à cent mètres seulement de la frontière avec la Haute Vienne. Pourtant c'est là qu'ont vécu une soixantaine de résistants entre juin et août 1943. A Fursac, ils se cachent et participent à la Résistance avec des actions de sabotage. "Leur but était d'empêcher le pillage de tout ce qui était réquisitionné pour partir en Allemagne, détaille Raoul Vaugelade. Ils ont donc fait dérailler des trains, en août 1943 il y a eu quatre déraillements sur la portion creusoise de la voie Paris-Toulouse."

Les résistants vont aussi à La Souterraine pour mettre des bombes chez les collaborationnistes. Mais deux jours après, le 19 août, le maquis de Montautre se fait attaquer par les forces du maréchal Pétain. "Le commandant du camp a réussi à s'échapper avec une quarantaine de maquisards. A 8h, le camp est envahi, il y a six prisonniers maquisards et deux jeunes femmes venues ravitailler le camp." Il n'y a pas eu de mort pendant l'attaque mais les hommes prisonniers sont envoyés à la prison d'Eysses puis, suite à une rébellion, déportés à Dachau en Allemagne. L'un d'eux n'en reviendra pas, et un autre mourra peu après son retour.

Les panneaux réalisés par l'association nationale des anciens combattants de la résistance, à La Souterraine. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Commémoration samedi 19 août

"Ce maquis est symbolique des premiers maquis dans toute la France, souligne Yves Guiet, ancien professeur d'histoire à La Souterraine. La création du STO en 1943 amène beaucoup de jeunes à gonfler les rangs de la Résistance." La particularité du maquis de Montautre est qu'il fut attaqué par les forces françaises de Vichy. "A l'inverse, le maquis du bois du Thouraud à Maisonnisses est attaqué en septembre 1943 par des troupes allemandes, et l'attaque a été sanglante."

Pour commémorer les 80 ans de l'attaque du maquis de Montautre, une randonnée guidée est prévue samedi 19 août sur place à 8h30, suivie d'une cérémonie devant la stèle de Chabannes à 11h. L'après-midi à 14h il y aura une conférence avec une universitaire qui vient de faire une thèse de doctorat sur la résistance espagnole dans le Limousin.

Une exposition à la mairie de Guéret nous plongera également dans l'histoire des maquis creusois du 24 au 27 août. Elle sera visible dans la grande salle, et se concentrera sur deux maquis en particulier : celui de Montautre à Fursac, et celui du Bois du Thouraud, à Maisonisses, tous deux attaqués en 1943. Il y aura aussi des documents sur la bataille du rail, sur Dachau et sur la vie de Jean Moulin. L'expo est organisée par Les amis du musée de la Résistance.