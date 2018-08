Pour célébrer le centenaire de la Bataille d'Amiens, 2.000 personnes sont attendues sur le parvis et dans la cathédrale, notamment le Prince William. La cérémonie débutera mercredi 8 août à 15 heures, mais les commerçants du parvis auront l'interdiction d'ouvrir jusqu'à 18 heures.

Amiens va vivre un début de semaine aux rythmes des commémorations de la Bataille d'Amiens. C'était il y a cent ans, le 8 août 1918. Pour ce centenaire, 2.000 personnes sont attendues sur le parvis et dans la cathédrale. Parmi les officiels : le prince William, l'ancien président allemand Joachim Gauck, la secrétaire d'Etat auprès du ministre des armées, Geneviève Darrieusecq.

Les commerces fermés pour raisons de sécurité

La cérémonie commence mercredi 8 août à 15 heures, mais la préfecture est déjà en train d'installer les gradins sur le parvis... et d'envoyer des courriers aux commerçants. Les boutiques et restaurants du parvis devront rester fermés mercredi jusqu'à 18 heures, pour raisons de sécurité.

"Nous sommes six commerces et restaurants à être fermés mercredi", explique Claire, la responsable du pub Les 3 Maillets. "Tout le monde nous disait 'vous avez de la chance, vous allez avoir du monde !', j'en avais marre d'entendre cela, alors j'ai mis un message sur notre page Facebook pour leur expliquer que non, nous serons fermés."

Certains ne savent pas que le parvis est bloqué, pour tout le monde.

— Claire, responsable du pub Les 3 Maillets

"C'est dommage qu'on ne puisse pas proposer nos produits à la clientèle, sachant qu'elle est demandeuse", raconte Cédric, le responsable de la boutique de souvenirs Carnets de Voyage, qui propose des produits sur le Centenaire. "Sur une journée comme ça, on va osciller aux alentours de 1.000 euros de chiffre d'affaire, parfois plus, donc c'est vrai que c'est un réel manque à gagner pour nous."

Devant la boutique Arc en Ciel, les tribunes officielles ont été installées, mais la gérante Corine le prend avec philosophie : "C'est surprenant, animé, mais c'est pour une bonne cause. C'est ma part à moi pour remercier tous ces gens qui ont laissé leur vie pour que l'on continue d'être Français. C'est important pour moi", dit-elle.

Les restaurants ont l'autorisation de rouvrir à 18 heures, après la cérémonie, mais c'est trop compliqué à gérer selon eux, qui ont décidé de ne rouvrir que le lendemain.

Restrictions de circulation

Autour de la cathédrale, une vingtaine de rues seront interdites au stationnement dès mardi 7 août à 23 heures et à la circulation dès mercredi 8 août 5 heures du matin. Cela concerne par exemple les rues St Leu, Marche Lanselles ou Robert de Luzarches. Des panneaux de restrictions ont été installés pour le signaler.

Quatre points de contrôle filtreront les 2.000 invités, 800 dans la cathédrale et 1.200 sur le parvis. Il y aura des check point pour vérifier les cartons d'invitation, les papiers d'identité et fouiller les sacs. La préfecture va distribuer des kits anti canicule avec casquette et bouteilles. Il y aura aussi une cinquantaine de places assises, sinon le public sera invité à s'asseoir sur les marches du parvis.

La cathédrale sera fermée dès ce lundi 6 août, et ne rouvrira que jeudi 9 août une fois les cérémonies terminées. Mais le spectacle Chroma, sur la façade, est lui maintenu.