Commémorations du 11 novembre : les Vauclusiens réunis pour faire vivre la mémoire des Poilus

Autour des élus avignonnais, dont la maire Cécile Helle, et les représentants de l'État, une centaine de Vauclusiens a assisté, ce lundi, aux commémorations du 11 novembre 1918. 101 ans après la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première guerre mondiale, le besoin de faire vivre le souvenir des soldats de 14 est toujours aussi fort.

Avec plus de 18 millions de morts, la "Der des ders" a emporté la fine fleur de la jeunesse européenne. C'est tout un continent qui a mis du temps pour se remettre de ce sacrifice. Un sacrifice "qu'il ne faut pas oublier", assène Benjamin Salah, porte drapeau. Lui, s'est fait un devoir de transmettre cette mémoire :

Vous vous rendez compte ? Ces hommes étaient paysans, menuisier, charpentier... On est venu les chercher... Et ils sont morts, pour nous. Donc on ne peut pas oublier, jamais.