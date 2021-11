Commémorations du 11 novembre : "S'il y a bien une commémoration qui va subsister, ce sera celle-là"

C'est aujourd'hui l'anniversaire de la signature de l'Armistice de 1918. Des commémorations sont organisées partout en France, pour rendre hommage aux soldats morts pour la France pendant la Première guerre mondiale, à ceux des conflits passés et présents et aux victimes de terrorisme. Même si ce conflit a pris fin il y a plus de 100 ans, Julien Fargettas estime que les commémorations perdureront encore longtemps. "S'il y a bien une commémoration qui va subsister, je pense que ce sera celle-ci", explique le directeur de l'Office national des anciens combattants dans la Loire, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi. "C'est un événement qui a vraiment marqué la nation, avec des pertes très importantes. Et puis maintenant, le 11 novembre, c'est aussi l'hommage à tous les morts pour la France. Il y a eu un texte de loi qui est passé en 2012 là-dessus. Donc, à terme, si jamais les commémorations se réduisent en nombre, s'il n'en reste qu'une, ce sera certainement celle du 11 novembre."

Les ex-soldats moins impliqués dans les associations d'anciens combattants

Julien Fargettas reconnaît que ces commémorations sont parfois plus difficiles à organiser de nos jours, puisqu'il y a de moins en moins d'anciens combattants impliqués dans les associations. "On a une génération d'anciens combattants d'Algérie, de Tunisie, du Maroc qui est en train de progressivement disparaître. Et ça représentait beaucoup de monde dans le département et ailleurs. Aujourd'hui, on a besoin de retrouver un nouveau souffle", poursuit-il. "Les soldats des opérations extérieures ont souvent soit des carrières très longues, soit des carrières un peu plus courtes. Ils ont souvent une vie à bâtir après leur passage dans l'armée. C'est un constat qu'on peut faire dans toutes les associations : _les gens ont du mal à s'engager, y compris dans le monde combattant_."

Les gens "n'ont plus l'habitude de voir des militaires"

Pour le directeur de l'Onac, il est donc indispensable la mission de l'office national des anciens combattants et des associations. "Il faut qu'ils aient conscience de ce que ce monde peut leur apporter en termes de convivialité, en terme de solidarité. Il y a des exemples très, très concrets à travers la gestion des blessés. Quand ils quittent nos armées quittent l'institution militaire, qu'ils soient blessés physique ou psychique, c'est nous qui les suivons, qui les aidons pour retrouver une vie normale après ce moment douloureux." L'autre difficulté pour Julien Fargettas, c'est le regard de la société sur ces anciens combattants. "C'est d'autant plus difficile dans notre département que nous sommes à un désert militaire depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que quand les Ligériens voient des gens en uniforme, c'est pour l'opération Sentinelle. Mais ils n'ont plus l'habitude de voir des militaires. Il y a un peu un lien qui a été qui a été rompu, notamment avec la suspension du service national. Et donc, c'est un peu compliqué d'expliquer aux gens que quand on a 19 ans et qu'on revient du Mali, on est aussi ancien combattant et on peut être blessé et blesser gravement."