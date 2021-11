Commémorations du 13-Novembre : des cérémonies "sous le signe de la sobriété" à Paris et Saint-Denis

Six ans après les attentats qui ont fait 130 morts et plus de 300 blessés à Saint-Denis et à Paris, plusieurs cérémonies sont organisées toute la matinée samedi, en présence du Premier ministre.

La mairie de Paris annonce des commémorations "sous le signe de la sobriété, de la dignité et du recueillement", alors que le procès des attentats du 13-Novembre se poursuit. Six ans après les attaques terroristes qui ont fait 130 morts et 350 blessés, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, à Paris et Saint-Denis, des commémorations sont organisées toute la matinée ce samedi. Elles se tiendront au Stade de France, devant les terrasses parisiennes touchées et au Bataclan, en présence du Premier ministre Jean Castex, de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

L'événement se veut discret et intime. "La cérémonie de commémoration de ces attentats se déroulera dans la matinée du 13 novembre 2021 sous le signe de la sobriété, de la dignité et du recueillement", précise la mairie de Paris dans son communiqué. Aucune prise de parole n'a été prévue. La couverture médiatique sera strictement limitée pour préserver l'intimité des familles.

Pérégrination sur tous les sites endeuillés

La cérémonie d’hommage débutera vers 9 heures au Stade de France à Saint-Denis, premier site touché par les attaques, un "kamikaze" s'était fait exploser devant l'enceinte sportive où se déroulait le match amical entre la France et l’Allemagne.

La cérémonie se terminera devant le Bataclan, salle de concert où 90 personnes sont mortes dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. © AFP - Thomas Samsom

Ensuite des hommages seront rendus sur chacunes des terrasses parisiennes endeuillées dans la soirée du 13 novembre 2015 à commencer par le "Petit-Cambodge" et le "Carillon" dans le 10e arrondissement de Paris. La pérégrination s'achèvera vers 11 heures au Bataclan, devant la plaque commémorative, dévoilée en 2016.

Un hommage lors du match France-Kazakhstan

Un hommage aux victimes, comprenant une minute de silence et le port d'un brassard par les Bleus, sera également rendu au Parc des princes à l'occasion du match France-Kazakhstan, qualificatif pour la Coupe du monde de football 2022 à 20h45, a annoncé mercredi la Fédération de football.