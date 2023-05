Commémorations du 8 mai : "La Manufacture d'armes de Saint-Étienne était allemande en 1942"

41 noms. Sur le monument aux morts de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne, on lit les prénoms et noms de 41 Manuchards. Des hommes, pour la plupart des jeunes, tombés au combat, morts en déportation ou fusillés. Le monument a été érigé en 1947 rappelle Jean-Pierre Brat, le secrétaire du syndicat CGT des retraités de la MAS : "Il a été payé par les salariés de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne. Il représente un salarié, un résistant, avec une mitraillette Sten à la main. Il tombe au combat. Il y a aussi une arche, d'un pont et des voies ferrées qui matérialisent la résistance et les actes de résistance opérés par des salariés de la Manu", explique Jean-Pierre Brat.

Parmi ces 41 Manuchards, il y a évidemment des histoires particulières : "Par exemple deux jeunes, un communiste et un catholique qui faisaient partie du détachement 1335 des FTPF, détachements de résistants à l'intérieur de la Manu qui avaient pour but de saboter le travail et notamment saboter les armes qui allaient alimenter ensuite l'armée allemande. Ils ont été dénoncés par un employé qui travaillait dans leur service, infiltré par la Gestapo. Ils ont été ensuite fusillés."

La Manufacture au cœur de la résistance

En 1942, la manufacture d'armes de Saint-Étienne est allemande. "Saint-Étienne est occupé et donc la manufacture réquisitionnée par les Allemands pour alimenter l'effort de guerre. D'où la nécessité de résister et un certain nombre de salariés ont pris fait et cause pour la résistance*",* rappelle le secrétaire.

Le mouvement de résistance qui s'est mis en place rapidement : "Sous l'égide de jeunes communistes et du Parti communiste qui avaient été interdits, mais aussi de la CGT qui travaillait dans l'ombre puisqu'elle était aussi interdite. Il y avait aussi un certain nombre de salariés, qui avait été révoqué avant même la guerre et qui ont été poursuivis ensuite par les Allemands."

Tous les ans, une cérémonie est donc organisée devant ce monument, à l'occasion du 8 mai. Elle s'est tenue vendredi 5 mai. Une décision pour permettre aux salariés de pouvoir venir "Ce monument appartient aux salariés et donc la tradition, c'est de faire la cérémonie le dernier jour ouvré avant avant le 8 mai, mais aussi avant avant le 11 novembre, puisqu'on commémore en fait l'armistice des deux guerres devant ce monument", détaille Jean-Pierre Brat.

Moderniser le site sans oublier son histoire

Depuis 20 ans donc, le site de la manufacture est en pleine reconversion. Il y a des logements, des entreprises ou encore la Cité du Design. Le monument aux morts, lui, est situé dans le square Michel Olagnier. Pour Jean-Pierre Brat, il faut mêler histoire du territoire et modernisation "C'est un devoir de mémoire pour nous. Il a fallu se battre, il faut le savoir, pour que ce monument reste sur le territoire de la manufacture. Ce monument était auparavant sur la place d'Armes, devant le portail et il a été déplacé en 2008. Michel Olagnier est un ancien Manuchard et aujourd'hui, d'avoir un jardin, d'avoir son monument aux morts avec ses cérémonies chaque année, pour nous, c'est aussi une victoire", se réjouit le syndicaliste.

"Emmanuel Macron foule au pied l'acquis social de ces soldats"

Le devoir de mémoire est également respecté par le président de la République. Emmanuel Macron est à Lyon en ce 8 mai, pour célébrer la mémoire de Jean Moulin. Pour la CGT, c'est une "usurpation de l'héritage de la Résistance" : "C'est le Conseil national de la Résistance qui est à l'origine d'un certain nombre de grands acquis, notamment celui de la Sécurité sociale. Et aujourd'hui, avec la bataille des retraites, on voit que Monsieur Macron foule aux pieds cet acquis social. Je veux simplement rappeler qu'au dos du mur du monument aux morts de la Manu, il y a des jeunes qui sont tombés. Ils sont morts pour la France, pour la République et pour les libertés. Et aujourd'hui, il y a une atteinte aux libertés***, y compris aux liberté de manifester et de s'exprimer"**,* conclut Jean-Pierre Brat.