Commémorations du 8 mai : "le confinement ne doit pas être synonyme d'oubli"

Cette année, le 8 mai sera confiné. Des commémorations à huis clos auront lieu dans la Sarthe et partout en France. Soixante-quinze ans après la capitulation de l’Allemagne nazie, les cérémonies du 8 mai sont marquées par l’épidémie de coronavirus. Les traditionnels dépôts de gerbe pourront se tenir aux pieds des monuments aux morts, mais dans un cadre très restreint, sans public.

Le devoir de mémoire malgré le confinement

Un crève-cœur pour les anciens combattants. "Cela ne me laisse pas indifférent, quand on est porte-drapeau, on a ça dans le sang", regrette Jean-Jacques Caffieri, président du comité du Souvenir Français du Mans et Sargé.

Rester chez lui un 8 mai, cela n'était jamais arrivé à ce fils de résistant : "Dès 1945, j'avais seulement sept ans et j'allais me recueillir sur la tombe d'un sous-lieutenant qui était mort à Sargé en 44". Pas question donc pour Jean-Jacques Caffieri de rester les bras croisés, il a rédigé un texte sur le devoir de mémoire et envoyé la Marseillaise aux anciens combattants et leurs sympathisants. "Le confinement ne doit pas être synonyme d'oubli. On va penser à ceux qui sont morts pour la France, on ne veut pas que ça recommence", s'exclame-t-il

Des drapeaux aux fenêtres et des cérémonies en ligne

Pour ne pas oublier les ravages du nazisme et de la guerre, l’ancien combattant appelle les Français à pavoiser en accrochant des drapeaux bleu blanc rouge aux fenêtres : "Il faut que les gens pavoisent, c'est important car une fenêtre pavoisée interrogera forcément les personnes qui la verront. Les gens se demanderont pourquoi..."

Pour ce 8 mai pas comme les autres, Jean-Jacques Caffieri se recueillera chez lui, avec son épouse. Ils suivront les cérémonies à la télévision et observeront une minute de silence.

Certaines cérémonies locales seront également retransmises sur les réseaux sociaux. Ce sera le cas de la commémoration organisée à Allonnes, qui sera disponible sur le Facebook live de la ville.