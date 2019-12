Commémorations : il y a 80 ans, des Alsaciens se réfugiaient en Dordogne

Ce vendredi 6 et ce samedi 7 décembre de nombreuses manifestations sont organisées en Périgord pour commémorer l'arrivée de 80.000 Alsaciens pendant la Seconde guerre mondiale.

Dordogne, France

En 1939, 80.000 Alsaciens sont poussés à l'exil par l'avancée des troupes allemandes. Ces habitants de Strasbourg et des communes du Ried proches de la ligne Maginot sont transférés en Dordogne sur ordre de l'état-major français.

En moins de 48 heures, ils doivent quitter leur maison et leur village pour rejoindre le Sud-Ouest de la France. 80.000 Alsaciens arrivent en Dordogne et s'installent dans le département. Pour commémorer ce 80e anniversaire, de nombreuses manifestations sont organisées ce vendredi 6 et ce samedi 7 décembre en Dordogne.

Après 3 jours de voyage, nous arrivons à Eymet, puis nous sommes acheminés vers Saint-Aubin. Un repas copieux et chaud nous est servi dans un restaurant à côté de la gare. Quel réconfort ! Nous passons la première nuit, tous les six chez le garde-barrière, heureux de ne pas être séparés. Le lendemain, nous rejoignons les autres familles alsaciennes dans le bourg. Là, des paysans viennent avec des charrettes pour nous emmener chez eux, à Saint-Aubain, puis à Rouquette ; une autre vie commence ici pour nous.

Fernand Klethi, Mon enfance en Alsace annexée, fiches pédagogiques de l’AMAM

Une délégation alsacienne reçue à Périgueux

La Ville de Périgueux accueille pendant deux jours, ce vendredi 6 et ce samedi 7 décembre, une délégation alsacienne. Périgueux a notamment accueilli la mairie de Strasbourg pendant la Seconde guerre mondiale.

Un spectacle est organisé au Palace ce vendredi 6 décembre à 21 heures avec Jean Bonnefon et Christophe Voltz. "D'Ill en Isle. 1939-1940. Un train pour Périgueux".

Le samedi 7 décembre, un dépôt de gerbes est prévu au Cimetière de l'Ouest de Périgueux, rue Louis Blanc, à 9h30. A 10 heures, une plaque commémorative est dévoilée à la Gare de Périgueux.

Une journée de commémoration au centre pariétal de Montignac

Ce samedi 7 décembre à partir de 16h30, une journée de commémoration est organisée au Centre international de l'art pariétal Montignac-Lascaux en présence de Laurence Muller-Bronn, la vice-présidente du Conseil départemental du Bas-Rhin, et de deux élus de la mairie de Strasbourg, Nicole Dreyer et Michèle Seiler.

A 17 heures, Richard Seiler donne une conférence sur le thème "L'évacuation des Alsaciens et populations civiles de l'Est de la France en 1939".