Commémorations : Saint-Sulpice-Les-Feuilles revit heure par heure le 11 novembre 1918

Saint-Sulpice-les-Feuilles, France

Il y a tout juste 100 ans l'armistice mettait fin à la Première Guerre Mondiale. A l'occasion des commémorations du centenaire de l'armistice et de la fin du conflit, un village de Haute-Vienne a décidé de revivre cette journée si particulière. A Saint-Sulpice-Les-Feuilles, tous les habitants se sont organisés pour revivre le 11 novembre 1918 heure par heure, de l'annonce de l'armistice par le garde champêtre au bal populaire.

Les costumes d'époque ont été sortis pour participer à une "reconstitution" la plus fidèle possible © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Après une messe le garde champêtre a annoncé, comme en 1918, la signature de l'armistice et la fin de la guerre. Les cloches ont alors sonné durant 11 minutes. Un long moment plein d'émotion où les habitants du villages, costumés, ont pris la pose sur les marches de l'église.

Le village de #SaintSulpiceLesFeuilles en #HauteVienne va revivre heure par heure le 11 novembre 1918. Tous les habitants ont mis la main à la pâte pour cette reconstitution grandeur nature. #11novembre1918#CentenaireArmisticepic.twitter.com/RjIuhW0XYc — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 11, 2018

Les soldats n'ont pas vraiment eu le temps de savourer ces premières minutes de paix puisqu'ils ont participé au premier défilé de la journée, jusqu'au monument aux morts. Un défilé dans les rues de la commune sous le regard de plusieurs centaines de personnes venues tout spécialement pour voir cet hommage très particulier.

Plusieurs centaines de personnes sont venues assister à la reconstitution du 11 novembre 1918 à Saint Sulpice Les Feuilles. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il a fallu plusieurs mois de répétition pour marcher "au pas" explique Michel, le porte-drapeau en costume de poilu. Deux séances par semaines jusqu'à ce grand jour !

Pas de reconstitution sans défilé bien sûr ! #SaintSulpiceLesFeuilles en #HauteVienne va revivre le 11 novembre 1918 tout au long de la journée. pic.twitter.com/IJHtJsGZuF — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 11, 2018

Le défilé a conduit spectateurs et acteurs d'un jour jusqu'au monuments aux morts où une première cérémonie s'est déroulée ce dimanche matin. La levée du drapeau s'est faite au son du clairon. Un moment fort en émotion car la commune a perdu plus d'une centaine d'homme lors de la Première Guerre Mondiale. C'est d'ailleurs le conflit qui a le plus endeuillé ce petit village du nord de la Haute-Vienne. "Le village n'a jamais retrouvé sa population d'avant guerre" confit le maire, Alain Jouanny.

Après le défilé dans les rues la cérémonie se poursuit en costumes d’époque au monument aux morts de la commune #SaintSulpiceLesFeuilles#11novembre#centenaire1418pic.twitter.com/7cMZOTWMRN — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 11, 2018

La Marseillaise a alors été entonnée par les poilus, par la foule et par les enfants eux aussi habillés comme en 1918, en culottes courtes, en capes ou encore en jupes avec les cheveux couverts pour les jeunes filles.

Les enfants ont, eux aussi, enfilé des costumes d'époque. Les cheveux des jeunes filles sont couverts, les garçons portent des bérets, des capes et parfois des chaussettes hautes et des culottes courtes ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un voyage dans le temps dans les moindres détails donc, des plus jeunes aux plus âgés mais aussi vis à vis du décor. Les moyens de transports ont été reproduits à l'identique. Un tracteur à vapeur a sillonné les rues du village ainsi que des charrettes tirées par des chevaux et des boeufs.

A #SaintSulpiceLesFeuilles tout le village a décidé de faire un voyage dans le temps en reconstituant le 11 novembre 1918 ... ici les moyens de transport de l’époque ... et les gueules cassées, ces soldats défigurés de retour du front #centenaire1918#11Novembre#armisticepic.twitter.com/P0JQhJPGFY — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 11, 2018

Le soin des détails est allé jusqu'aux vitrines des magasins refaites pour l'occasion dans le style de l'époque. Des garages et des cours de maisons se sont transformées en école communale, en grossiste de vin, en bistro ou encore en ateliers d'artisanat de quoi plonger les visiteurs dans l'ambiance de ce début de XXème siècle. Certains objets sont d'époque comme les véhicules. C'est aussi le cas de certains costumes "C'est un véritable tablier d'infirmière, de l'époque ! oui, celui-ci a fait la guerre" explique ainsi Marie-Christine, habillée en infirmière de la Croix-Rouge. C'est aussi le cas des lits placés sous la tente de premiers soins et de la voiture ambulance..

L'un des garages s'est transformé en bistro et propose des marrons chauds, des sandwichs avec du pain de campagne, du vin rouge ou encore de la limonade. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Certaines vitrines rendent hommage aux poilus. C'est le cas ici avec des Unes de presse de l'époque annonçant la fin du conflit et le retour des soldats. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Près d'un millier de personnes étaient présentes ce dimanche à Saint-Sulpice-Les-Feuilles pour remonter le temps et se plonger dans le 11 novembre 1918. Une manière de rendre hommage aux disparus de la commune tout en transmettant à toutes les générations le devoir de mémoire. En fin de journée ce dimanche une nouvelle cérémonie est prévue et pour célébrer le retour de la paix un feu d'artifice doit être tiré dans la soirée.