Pourquoi y-a-t il autant de fake news ?

Plus de 4 milliards de contenus sont partagés chaque jour sur les réseaux sociaux qui mêlent sans distinction info et intox. Les fake news sont donc de plus en plus nombreuses. Et la plupart d'entre nous n'y est pas préparé et prend ça pour argent comptant.

L'exemple frappant c'était en mars dernier avec ces fausses rumeurs sur les réseaux sociaux en Seine-Saint-Denis disant que des Roms auraient enlevé des enfants pour alimenter un trafic d'organes. S'en est suivi des expéditions punitives , deux personnes ont été lynchés.

Ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves.

Inquiétante aussi cette étude d'un cabinet américain, qui estime qu'en 2022 les habitants des pays développés verront passer davantage de fausses informations que de vraies !

Comment faire la différence entre une information et une fake news?

Il faut faire attention au titre de l'article , c'est la première chose qui nous saute aux yeux.

Pour interpeller un maximum de lecteurs, l'auteur de la fake news utilise très souvent un titre racoleur . Il est généralement écrit en majuscule avec, en plus, des points d'exclamation.

Autre question à se poser , concernant une information, c'est, qui la publie ? Est ce que le site est un média connu , ou au contraire la page personnelle d'un inconnu.

Autre point à vérifier : est-ce que le texte mentionne des lieux exacts ou une date précise ?

Enfin très souvent aussi , les images et les vidéos qui veulent nous tromper sont bien trop spectaculaires pour être vraies. Avec Google Images par exemple on peut savoir si une photo a été détournée de son véritable contexte ou si elle a été retouchée.

Quels sont les solutions justement pour lutter contre les fake news ?

Comme toujours il y a la répression. En Allemagne, la loi contraint tous les sites Web à supprimer les fake news de leurs pages. Ils ont 24 heures pour agir après la découverte de contenus qui paraissent illégaux. Sinon ils encourent des amendes pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros.

En France le texte contre «la manipulation de l’information» en période électorale a été adopté récemment . Il permet notamment à un candidat ou un parti de saisir un juge pour faire cesser la diffusion de "fausses informations" durant les trois mois qui précèdent le vote. Mais la meilleure solution c'est sans doute de sensibiliser, ceux qui sont les plus concernés par les réseaux sociaux.

C'est à dire les jeunes. L'’association entre Les lignes et sa centaine de journalistes, anime des ateliers partout en France auprès des collégiens et des lycéens.

Enfin il existe des sites pour débusquer les fake news sur internet comme le "Décodex" du journal Le Monde. De la même manière l'application FiB , permet de détecter les fausses informations sur Facebook.