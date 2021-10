Comment améliorer le quotidien de nos anciens en maison de retraite ?

Une enveloppe de 15 millions d'euros, c’est la somme annoncée par la ministre de l'Autonomie ce lundi pour les Ehpad de Corse. Mais l'argent, ça ne fera pas tout, Brigitte Bourguignon le sait et la ministre compte aussi sur l'inventivité des établissements pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents. Ce lundi elle a tenu à visiter la maison de retraite de Vico qui pas mal d'avance en la matière, et qui est ouverte sur le territoire, comme l'explique son directeur, François-Aimé Arrighi : « Nous avons cultivé les partenariats avec les associations culturelles locales, avec des partenaires, avec un musicothérapeute, un médiateur animal, avec le collège, avec l'école primaire. Donc vraiment, c'est un établissement qui se veut ouvert et ouvert de plus en plus vers le territoire dans lequel il est implanté. Les résidents de l'établissement sont tous en très grande majorité originaires de la microrégion. Donc il y a des familles qui viennent sur place, c'est les connaissances, les amis. Les enfants de l'école primaire qui viennent, du collège aussi...voilà, il y a beaucoup d'échanges avec le territoire. »

François-Aimé Arrighi Copier

Un modèle pour la Corse

L'Ehpad propose des activités très concrètes à ses 24 résidents, le jardinage, par exemple. _La ministre a donc pu rencontrer Joseph, à 88 ans c'est lui le patron du potager et il y a encore sur pied de belles tomates, bien rouges, grâce à ses efforts : “C'est moi tout seul, je fais tout, j’arrose jusqu’à là-bas…_Je connaissais, tout, je plantais tout avec mon père, je me rappelle tout !”

Travailler la terre pour faire travailler la mémoire, une mécanique essentielle d'après Ange-Mathieu Tarracinta, psychologue au sein de l'Ehpad : “On travaille avant tout sur la sensorialité. Quelqu'un qui a passé sa vie à faire son jardin, toucher, voir admettons une tomate, ça peut lui rappeler des usages importants qu'il faisait à son époque. Donc le résident apprend des choses aux soignants.”

Et pour qu'à leur tour les habitants et les enfants changent leurs regards sur les résidents, l'Ehpad veut aller encore plus loin, développer une ferme pour réunir tout le monde. La ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, valide : _“Tout ce qui peut relever de la bientraitance tout ça fait partie de ce qu'on a envie de faire pour que ces établissements deviennent de plus en plus attractifs.”_L'Ehpad Jeanne d'Arc de Vico pourrait donc servir de modèle en Corse.