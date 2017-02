Comment apaiser les tensions dans les quartiers entre les jeunes et la police?

Sur le quartier du plateau de Haye à Nancy qui compte près de 6.000 habitants, les tensions entre sont nettement palpables entre jeunes et policiers. Comment les apaiser? C'est la question que l'on vous pose ce lundi matin.

Mon fils est flic et quand les jeunes du quartier me croisent ils crient : "Hé ! Père d'enculé!"

Sur le quartier du plateau de Haye à Nancy qui compte près de 6000 habitants, ces tensions sont nettement palpables. Pas plus tard qu’au mois de décembre, un véhicule de police a été la cible de coups de feu, avenue Pinchard, à proximité du centre commercial, les Ombelles. Il n'y a pas eu de blessés, mais ce fait divers est révélateur de la tension qui règne dans ce quartier comme en témoigne ces habitants, qui comme souvent viennent prendre un café à bord du bus itinérant de l’association du P’tit Platô. Le véhicule de couleur rouge, garé sur la place du marché est bien connu des habitants du quartier comme lieu d’échange où l’on peut venir boire un café.

Monique, Luc et Gaston sont des habitués et la question du jour les inspire même si aucun d’eux ne voient de solutions. «Les quartiers à problèmes, c’est comme ça, se désole Monique, ce sont les gens qui font les quartiers donc ce sont les gens qui doivent changer.» Luc, lui ne comprend pas l’agressivité envers les policiers "Moi, j’ai été jeune, j’ai fait des conneries, mais jamais les policiers ne m’ont agressé, si on les respecte, ils vous respectent ! » Gaston acquiesce "moi, mon fils est flic et les jeunes le savent mais dès qu’ils me voient, j’entends : hé père d’enculé ! Je ne comprends pas."

"Il m'arrive d'être contrôlé deux ou trois dans une journée"

Plus loin, devant le bar PMU de la place, des jeunes plaisantent. Ils ont tous moins de vingt ans et reconnaissent avoir déjà eu maille à partir avec les patrouilles de police qui circulent régulièrement dans le quartier "il m’arrive d’être contrôlé deux ou trois fois dans une journée", affirme Younès "Pour moi c’est de la discrimination, en plus ils nous connaissent, regardez là-haut, il y a des caméras partout ." A la question d’esquisser des solutions pour apaiser les tensions, Ahmed n’en trouve pas « ça ne changera pas ! Tant qu’il y aura de la pauvreté dans le quartier, il y aura de la délinquance et tant qu’il y aura de la délinquance, il y aura des policiers. Moi je pense que donner autant de pouvoirs aux policiers, ça peut partir en vrille à tout moment, c’est ce qui explique certaines situations lorsqu’ils se croient tout permis. Franchement ils sont agressifs, ils se comportent comme des cow-boys."

Non! Les policiers ne sont pas racistes

Positions irréconciliables ? Abdel Nahasse, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police n’en est pas si sûr : "_Pour nous, la solution, c’est d’abord de rétablir l’ordre dans ces quartiers. D’ailleurs, je pense qu’il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, seuls quelques individus sont à l’origine de ces tensions, ils prennent en otage toute une population. Par ailleurs, je voudrais dire aussi que la tribune publiée par quelques personnalités dans Libération m’a scandalisé. Cette tribune jette l’opprobre sur toute une profession. Selon ces personnalités, tous les policiers sont racistes, tous les policiers sont encartés au FN, je trouve cela choquant. Non ! Les policiers ne sont pas racistes et je vais même plus loin, si certains policiers sont racistes, ce n’est pas un problème tant qu’au boulot ils se comportent correctement. Ensuite, ce qu’ils pensent chez eux, on s’en fout."_

Chacun campe sur ses positions, ce qui n’est pas de bon augure si les politiques ne se saisissent pas très vite de la question.