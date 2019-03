Comment arrêter de procrastiner ? Les conseils d'une coach strasbourgeoise

Strasbourg, France

C'est la journée mondiale de la procrastination ce lundi 25 mars 2019. Procrastiner, selon la définition du Larousse, c'est la "tendance pathologique à remettre une action au lendemain". Et ça nous touche tous. 85 % des Français procrastinent, selon une étude Odoxa pour JeChange.

Il existe trois types de procrastinateurs

On connaît tous cette envie soudaine de tout ranger ou de faire le ménage pour éviter de régler des affaires plus urgentes, mais plus embêtantes. Les raisons de procrastiner sont multiples : surcharge de travail, trop grande pression, manque d'organisation ou simple paresse. Selon Sophie Weidemann, coach de vie à Strasbourg, il existe trois types de procrastinateurs : ceux qui procrastinent sans s'en rendre compte ou par simple oubli, ceux qui culpabilisent et procrastinent d'autant plus et enfin les procrastinateurs assumés.

Alors comment arrêter de procrastiner ? Les conseils de Sophie Weidemann, coach de vie à Strasbourg :

être réaliste : bien évaluer les tâches à faire et l'ordre dans lequel il faut les faire, prévoir l'imprévu

: bien évaluer les tâches à faire et l'ordre dans lequel il faut les faire, prévoir l'imprévu s'organiser : il existe plusieurs outils d'organisation (le rétroplanning, les To-do lists)

il existe plusieurs outils d'organisation (le rétroplanning, les To-do lists) instaurer des routines : se dire par exemple tous les week-ends ou un soir de la semaine, je nettoie ma salle de bain

: se dire par exemple tous les week-ends ou un soir de la semaine, je nettoie ma salle de bain se débarrasser des tâches les plus simples : tout ce qui met moins de deux minutes, il faut le faire tout de suite (ex : répondre à un mail, regonfler son vélo, changer le sac poubelle)

Il faut apprendre à lâcher prise

Un dernier conseil de Sophie Weidemann, "il faut garder une certaine souplesse, car nos vies sont devenues plus chargées, plus stressantes et plus compliquées à gérer qu'auparavant. Et surtout, il faut apprendre à lâcher prise, ne pas vouloir que tout soit toujours parfait, car mieux est ennemi de bien".