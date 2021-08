Comment attirer un médecin à Saint-Martin-de-Valamas ? Le député ardéchois Hervé Saulignac a une solution

"On est aux portes d'un désert médical", alerte Hervé Saulignac. Le député PS de l'Ardèche a alerté le gouvernement de la situation sur le bassin de vie de Saint-Martin-de-Valamas. Il n'y a désormais plus qu'un seul médecin au sein des 31 communes du secteur. Et il est à temps partiel. Les médecins environnant au-delà de dix ou quinze kilomètres ne peuvent plus prendre de nouveaux patients. La situation urge.

Un nouveau zonage d'ici la fin de l'année ?

Voilà pourquoi Hervé Saulignac souhaite le placement de ce bassin de vie en zone prioritaire d'intervention (ZPI). Ce classement permettrait à un médecin de toucher des aides en s'installant : au bas mot, une enveloppe de 200.000 euros. De quoi payer un poste de secrétariat notamment.

L'argent, nerf de la guerre dans un territoire où les collectivités s'arrachent les - trop rares - médecins volontaires. Ce secteur des Boutières subit aussi la concurrence de ces voisins proches, comme Saint-Agrève à vingt minutes en voiture, déjà classés en ZPI. Le gouvernement semble attentif à cette situation. Une révision du zonage est en cours et doit être effectif d'ici la fin de l'année.

"Le gouvernement explique que ce secteur pourrait faire l'objet d'un classement en ZPI. Mais je leur demande de dire si oui ou non, ce sera officiellement le cas et si possible que le territoire le soit dès cet automne", s'impatiente Hervé Saulignac. Et pour cause, le député affirme qu'un médecin serait intéressé pour s'installer si le bassin de vie de Saint-Martin-de-Valamas obtenait ce classement.