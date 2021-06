À partir de ce mercredi 9 juin, le pass-sanitaire devient obligatoire pour participer à tous les grands événements de plus de 1.000 personnes. Pour l'obtenir, il faudra soit être vacciné, soit avoir été testé, soit avoir guéri du coronavirus.

Comment avoir un pass-sanitaire et où est-il obligatoire en Vaucluse ?

Le pass-sanitaire sera disponible en format papier ou en format numérique via l'application TousAntiCovid (image d'illustration).

Il va falloir s'habituer à l'avoir dans la poche. Sur son téléphone, via l'application TousAntiCovid, ou en format papier. Lui, c'est le pass-sanitaire. À partir de ce mercredi, il devient obligatoire pour participer à tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes (foires, festivals, stades, concerts, etc.) Pour l'obtenir, il y a trois solutions.

La première : être vacciné. Mais attention, il faut avoir dans le bras les deux doses d'un sérum ARN (Pfizer et Moderna), et ce, depuis au moins deux semaines. Quatre semaines si c'est un vaccin unidose (Janssen).

La deuxième : se faire tester. Cela concerne également les enfants dès 11 ans. Il faudra montrer le résultat négatif d'un test-PCR ou antigénique. Ce dernier ne devra pas avoir plus de deux jours.

La troisième : avoir été contaminé par le coronavirus. Dans ce cas-là, il faudra aussi présenter le résultat d'un test, vieux de plus de 15 jours.

Les principaux lieux où le pass-sanitaire sera obligatoire en Vaucluse

- La Cour d'honneur du Festival d'Avignon.

- Les Chorégies d'Orange.

- Vaison Danses à Vaison-la-Romaine.

- Principaux concerts d'été à Carpentras (comme celui de Vianney).

- Les Traiteaux de nuit, à Gordes.

- Le stade Vélodrome (à Marseille).

Attention, le pass-sanitaire ne sera pas obligatoire, notamment pour aller encourager les coureurs sur les routes du Ventoux, lors de l'étape du Tour de France, le 7 juillet prochain.